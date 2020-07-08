梅克爾對港區國安法反應不夠硬 德國朝野抨擊

2020-07-08 00:21:01

〔中央社〕中國在香港實施國安法，激起英美等國強烈反制；但德國政府反應卻相對溫和，總理梅克爾仍強調對話重要性。這引發德國不分黨派政治人物批評梅克爾對中國太過軟弱，做法已過時。

梅克爾（Angela Merkel）2日在記者會上，被問到是否考慮跟進美國對中國實施制裁時，她僅強調有必要基於相互尊重和信任，尋求與中國對話。她還說，在對抗氣候變遷及發展與非洲國家的關係上，繼續與中國合作符合歐洲利益。

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德國外交部6日也僅警告民眾，在社群媒體發表批評中國的言論要「格外小心」，因為「無法完全排除」在香港的德國公民可能遭到「港區國安法」制裁。

英國「金融時報」報導，梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）重量級人物、德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Rottgen）表示：「德國政府對香港的發言採絕對最低限度，這根本不夠。」他還批評德國外交部發布的旅遊警示是變相鼓勵「自我審查」。

德國各黨派對中國持鷹派立場的政治人物認為，梅克爾應該針對中共實施「港區國安法」明確譴責北京，而非繼續強調與中國合作的必要性。

他們把梅克爾的評論和英美當局的強烈反應相對比。英國政府已承諾將提供近300萬港人申請公民資格的機會，美國則除了取消香港的特殊貿易地位待遇，還表明會禁止企業出口武器和敏感科技到香港。

甚至加拿大也採取強力回應，不僅中止和香港的引渡條約，也表示會將出口至香港的敏感貨物視同出口至中國大陸等同處理。

梅克爾聯合政府的盟黨社會民主黨（SPD）外交政策發言人施密德（Nils Schmid）直言：「梅克爾的中國政策已經過時。她還堅持趨同（convergence）的想法，以為我們和中國深化經濟關係，中國就會變得更自由、更親西方。這根本不合時宜。」

德國朝野一些國會議員也指責梅克爾因害怕傷害和中國的經濟關係，而對北京迫害人權的行為不夠強力譴責。這些行為包括將新疆大批穆斯林維吾爾人關入再教育營。

德國綠黨籍歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）便表示：「梅克爾的中國政策過去雖帶來好處，但現在已經落伍了。」

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