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    「駐港國安公署」暫設酒店8日開幕 今夜周邊戒備

    「港版國安法」近日公告實施，外傳駐港國安公署臨時總部將設在銅鑼灣的維景酒店，預計在8日上午開幕；據香港媒體報導，多位灣仔區議員收到港警通知，指酒店外道路將封閉半天，進行揭幕儀式。（圖擷取自Facebook）

    「港版國安法」近日公告實施，外傳駐港國安公署臨時總部將設在銅鑼灣的維景酒店，預計在8日上午開幕；據香港媒體報導，多位灣仔區議員收到港警通知，指酒店外道路將封閉半天，進行揭幕儀式。（圖擷取自Facebook）

    2020-07-07 23:51:08

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」實施已一週，外傳駐港國安公署臨時總部將暫時設在銅鑼灣的維景酒店，預計8日上午開幕；據香港媒體報導，多位灣仔區議員收到香港警方通知，指酒店外道路將封閉半天，以配合舉辦揭幕儀式。

    綜合媒體報導，中國公安部4日在內部會議指出，國務院國務委員兼公安部長趙克志在會中要求，公安部人員須學習貫徹香港國安法，以支持及配合「駐港國安公署」各項工作，保障該法有效實施，並指導香港警察止暴制亂、恢復秩序，防範極少數人危害國安的行為。

    「港版國安法」列明，中國中央政府在香港設立「駐香港特別行政區維護國家安全公署 」，臨時基地選在銅鑼灣道148號的「銅鑼灣維景酒店」，是香港中旅集團旗下的飯店，而中旅集團是中國的國有企業，位於香港集會抗爭聖地「維多利亞公園」對面。

    根據港媒報導，銅鑼灣維景酒店的官網目前顯示「系統維修中」，酒店周圍已被圍板封住，酒店外也貼告示稱「本酒店現正進行小型裝修工程」，附近還有數十名警察在場戒備，「駐港國安公署」預計在8日上午開幕。

    根據《立場新聞》報導，有多位灣仔區的議員收到警民關係科通知，指維景酒店正在準備階段，酒店外道路會在8日午夜12點至中午12點期間封閉，以進行「駐港國安公署」的揭幕儀式。

    維景酒店官網目前顯示「系統維修中」，酒店周圍已被圍板封住，外貼告示指「本酒店現正進行小型裝修工程」，附近還有數十名警察在場戒備，「駐港國安公署」預計在8日上午開幕。（圖擷取自香港銅鑼灣維景酒店網站）

    維景酒店官網目前顯示「系統維修中」，酒店周圍已被圍板封住，外貼告示指「本酒店現正進行小型裝修工程」，附近還有數十名警察在場戒備，「駐港國安公署」預計在8日上午開幕。（圖擷取自香港銅鑼灣維景酒店網站）

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