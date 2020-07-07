武漢肺炎》堅決反對社交距離 巴西總統波索納洛確診

巴西總統波索納洛7日證實確診罹患武漢肺炎。（路透檔案照）

2020-07-07 23:38:43

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在出現發燒38度等武漢肺炎症狀後，巴西總統波索納洛6日接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，7日證實確診。

綜合外電報導，巴西總統波索納洛7日於電視直播中宣布，他的武漢肺炎篩檢結果為陽性，正在服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）與阿奇黴素（azithromycin）治療，但這兩種藥物的療效都未獲得證實。

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波索納洛曾說武漢肺炎不過是個「小感冒」，反對巴西實施封城、保持社交距離、戴口罩等防疫政策，七月四日曾與美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）餐敘，根據波索納洛公布於臉書的照片，與會人員都沒有保持社交距離與戴口罩。因其常違反社交距離措施，還被巴西法院下令波索納洛在公共場合必須戴口罩。否則每天將挨罰2000雷亞爾（巴西貨幣，約新台幣1萬1552元）。波索納洛則為此提起上訴。

6日接受篩檢後，波索納洛在總統府外向支持者表示，他的肺部影像是清晰的，但特別警告支持者不要太靠近他。媒體指出，近期曾與波索納洛接觸的其他政府官員已經接受武漢肺炎篩檢。

根據約翰霍普金斯大學的資料統計，巴西至今有162萬3284人染疫，6萬5487人喪命。

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