美政府拚抗疫 撥16億美元助Novavax研發生產疫苗

美政府撥16億美元助Novavax研發生產武肺疫苗。（法新社檔案照）

2020-07-07 23:34:27

〔中央社〕生技製藥業者Novavax獲得美國政府16億美元資助，在美國測試一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）潛在疫苗，以及支付商業化與生產費用，致力於2021年1月前交付1億劑疫苗。

路透社報導，這是「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫迄今金額最高的計畫。白宮這項計畫旨在加速研發2019冠狀病毒疾病的疫苗和治療方式。

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Novavax執行長爾克（Stanley Erck）告訴路透社：「這筆神速行動款項含括生產1億劑疫苗所需費用。疫苗將於今年第4季開始交付，可能於明年1或2月前全數交付。」

另外，這筆款項也將負擔第3期大型試驗，也就是人體測試最後階段的成本。這項試驗最早可能於10月展開。

美國政府3月已投入4億5600萬美元於嬌生集團（Johnson & Johnson）的候選疫苗；4月又給予莫德納公司（Moderna Inc.）4億8600萬美元；5月再投入多達12億美元，以支持阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的疫苗。

美國政府也撥款6億2800萬美元給製藥公司Emergent BioSolutions，來擴大國內生產潛在疫苗和治療藥物的能力。

2019冠狀病毒疾病已奪走全球逾50萬人性命，美國就占了約1/4。安全、有效的疫苗被認為是終結疾病大流行的關鍵。

位於馬里蘭州蓋瑟斯堡市（Gaithersburg）的Novavax公司堪稱這場疫苗研發競賽的黑馬。「紐約時報」之前報導的「神速行動」決選名單包括莫德納公司、阿斯特捷利康公司、輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）、嬌生集團（Johnson & Johnson）與默克藥廠（Merck & Co.），但不包括Novavax。

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