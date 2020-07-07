安徽危險！「19河5湖」超警戒水位 官方急升級災害防禦

安徽官方統計當地已有19條河流、5座湖泊超過警戒水位，因此緊急緊急宣布，自7日中午12時起，將水旱災害防禦應急響應提升至二級。圖為安徽宣城旌德縣三溪鎮境內古橋「樂成橋」被洪水沖壞。（圖翻攝自梨視頻）

2020-07-07 19:13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不斷，多個省分災情不斷傳出，除了湖北武漢多地淹水，安徽省黟縣、歙縣、休寧等地也出現持續性暴雨和大暴雨，更傳出一座400多年古橋被水沖壞。對此，安徽官方統計當地已有19條河流、5座湖泊超過警戒水位，緊急宣布自7日上午7點起，將水旱災害防禦應急響應提升至二級。

綜合中媒報導，7月4日以來，安徽大別山區南麓、沿江江南、皖南山區降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，平均雨量100至300毫米、局部達300至400毫米，黃山區雲谷寺站483毫米、光明頂站454毫米。

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報導指出，受上游來水和強降雨影響，安徽省長江乾流大部分河段已超警戒，更將全線超警戒水位，青弋江、水陽江、西河等19條河流和巢湖、菜子湖、南漪湖等5個湖泊超警戒水位，其中，水陽江部分河段超保證水位，4座大型、22座中型、397座小型水庫超汛限水位。

根據中國中央氣象台預報，10日前，江淮之間南部和江南還有持續性強降雨，長江流域江河湖庫高水位態勢將維持較長時間，防汛抗洪形勢十分嚴峻。對此，安徽省水利廳決定自今天上午7點起將水旱災害防禦應急響應提升至二級（重大）。

據安徽省氣象台預報，5日至8日大別山區和沿江江南有持續性暴雨和大暴雨，局部有特大暴雨，發布暴雨橙色預警。

另外，安徽宣城旌德縣三溪鎮境內古橋「樂成橋」6日被洪水沖壞，原本11孔的古橋，被破壞至只剩4個橋孔長的橋體，該橋建於明代嘉靖年間，約有400多年的歷史，當地官方也擔心橋體會進一步受到損壞。

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