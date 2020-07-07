港國安惡法上路憂六四博物館藏遭沒收 支聯會籌資數位化

香港六四紀念館位在九龍旺角鬧區，保存許多與六四天安門、八九民運及反送中運動之相關文物資料。（彭博）

2020-07-07 15:48:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國撕毀「50年不變」承諾，強行通過「港版國安法」，香港一國兩制正式宣告死亡。即便惡法上路，力爭民主的香港人仍勇敢利用巧思表達訴求，也有不少人嘗試保存過往的民主餘輝，管理香港「六四紀念館」的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）便是一例；為避免實體館藏未來遭中國沒收或破壞，該會現正著手籌資以數位化館藏。

根據《路透》報導，支聯會主席李卓人表示，目前尚不清楚博物館是否會因為港版國安法而遭判定為顛覆或破壞中國政府，但支聯會非常希望實體館藏不會被沒收，「而這也正是我們最擔心的事情」。

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究竟六四紀念館能否逃過港版國安惡法魔爪，尚無法確定，但李卓人表示，目前預計館藏數位化在2021年9月正式上線。

談論1989年「六四天安門事件」在中國境內仍為禁忌，但每逢6月4日，香港總是有成千上萬人參加維園六四燭光晚會，悼念受害者。今年港警以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由取消燭光晚會，但支聯會與民眾仍自主前往維園，事後包含李卓人在內等10名支聯會成員皆被控煽惑他人參與未經批准集結，李卓人將在7月13日應訊。

面對相關打壓，他表示，「你可以禁止集會，但你不能干涉我們的心靈、記憶，和回憶」，「我們將持續提醒世界，31年前所發生過的歷史事件」。

香港六四紀念館位在九龍旺角鬧區，館內長期播放六四事件軍隊掃射民眾的紀錄片，同時也陳列六四事件、八九民運相關資料及實體館藏。

2019年中旬，港人發起全境「反送中」運動，該館內也以展覽方式紀錄這場震驚全球的民主運動，同時也收藏了相關文宣，爬梳並整理運動時序、模式等，將兩場劇烈影響中國的民主運動用詳實方式記錄並且扣連。

香港六四紀念館內展示的反送中運動代表物，分別是佩佩蛙及連登豬。（法新社）

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