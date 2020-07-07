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    民調顯示南韓人對中日敵意皆大幅提升 對美國好感度也下降

    南韓民調顯示，南韓民眾對中日兩國之敵意顯著上升。圖為南韓行人。（法新社）

    南韓民調顯示，南韓民眾對中日兩國之敵意顯著上升。圖為南韓行人。（法新社）

    2020-07-07 11:12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓學術單位近期與媒體合作實施「2020年韓國人身份認同」民調，結果顯示南韓民眾近期對週邊國家的敵意有顯著上升，特別是中國及日本，而南韓民眾對向來合作關係密切的美國也產生敵意。

    南韓東亞研究院、成均館大學東亞研究中心與《中央日報》合作進行「2020年度韓國人身份認同」民調，這項民調從2005年開始實施，每5年進行一次，今年為第4次民調。民調結果發現，有40.1%的受訪者對中國抱有「敵意」，比2015年的16.1%上升24個百分點，對中國抱有「友好」態度的受訪者則從50.0%下降到20.4%。對日本帶有敵意的受訪者從58.8%上升至71.9%，帶有好感的應答者從17.3%下降至9.9%。

    成均館大學李淑鐘教授分析，中國在2015至2016年間強烈反對南韓引進薩德系統，並對南韓展開經濟制裁，日本則在2019年取消南韓白名單地位，這些都是導致南韓人對兩國的敵意增強的主要原因。

    調查結果顯示，南韓人對美國的敵意也有小幅上升，從2015年民調時的4.8%上升到10.2%，增加超過一倍，抱持友好態度的受訪者則從77.3%下降到63.7%。認為南韓應強化與美國關係的受訪者比五年前的民調結果小幅增加，從22.7%升至24.9%，主張強化與中國關係的受訪者則有所減少，從13.1%降到11.1%。

    此項民調於5月6日至27日向南韓全國1003名18歲以上民眾以面對面問卷方式進行，可信度95%，最大誤差± 3.1個百分點。

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