釣魚台議題 謝長廷：勿讓外界以為兩岸聯手

2020-07-07 00:29:02

〔中央社〕駐日代表謝長廷今天與台灣媒體茶敘時，談到冲繩石垣市上個月底更改釣魚台地籍名稱一事。他表示，釣魚台主權屬於台灣，此事不要讓外界會聯想到台灣與中國聯手。

謝長廷今天在駐日代表處與駐日的台灣媒體茶敘時，談到6月22日日本冲繩縣石垣市議會通過石垣市所提將釣魚台地籍更名為「登野城尖閣」議案一事。

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謝長廷說：「釣魚台列嶼主權我們是不會退讓的，我們堅持主權屬於台灣。台灣現在是中華民國，是一體的，所以說主權屬於中華民國也不衝突。主權的問題是基本的，我們各說各話，日本、中國都主張屬於自己的，但是一旦覺得主權有遭侵犯之虞，我們都會表達抗議。」

他表示，這次釣魚台問題再被討論，是有兩個背景，一是中國的公務船在釣魚台海域驅趕日本漁船；二是日本的石垣市議會通過更改釣魚台列嶼地籍名稱的決議。

他指出，這更改地籍名稱的議案，在石垣市議會尚未通過時，駐日代表處兩度向日方嚴正表達台灣的立場。國內有些人指他身為駐日代表為何「抗議」兩字講不出口，其實在石垣市議會通過決議後，駐日代表處有正式提出抗議。

他上個月22日在臉書上指出，1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權，這是歷史的一頁，但當時中華民國政府做了什麼抗議？謝長廷說，他遍查歷史紀錄，2年只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的2紙聲明而已。

謝長廷今天表示，他查過當時就是沒有用「抗議」兩字。他說，駐外人員接受一些評論也是應該的，但他覺得此事不要讓外界會聯想到台灣與中國聯手。像是台灣有人原訂7月7日要出海保釣抗議，這都會讓人家有些聯想。後來聽說改日期了。

針對日本鬆綁入境管制問題，謝長廷重申他的看法，認為一般觀光客可能要等到10月以後，日本政府才會鬆綁入境。

他指出，為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，台日都一樣，如果要開放入境的話，首先一定要做好可快速進行病毒檢驗。

他說，現在很多國家在研究可以更快速檢驗的方法，有的5分鐘結果就出爐，但是要檢驗的話，也要有場所、設備。就他所知，日本可能要等到8月底或9月才會有這樣的設備，因此短期內很難開放大批外籍人士入境。

台日目前都與多國協商鬆綁入境一事，日本已確定先針對越南、泰國鬆綁，這是因為日本需要引進技能實習生（研修生），否則像現在日本櫻桃等農作物採收期缺人手。日本讓越南、泰國的商務相關人士優先入境是合理的，接下來就是也與台灣協商，鬆綁入境是互惠措施，雙方要配合自己的邊境管理能量及疫情。

擁有約1400萬人口的東京都在防疫期間舉行知事選舉，昨天舉行投開票，爭取連任的小池百合子拿到約6成選票，高票當選。為期17天的選戰當中，小池都沒上街頭造勢，只透過網路宣傳。

謝長廷今天表示，他觀察到這場選舉候選人都避免握手拜票和群眾聚會，很多政見訴求是在線上舉行，選舉公報和選票雖然殘留著消毒水味，還是送到了選民手上，或許線上投票將成為成熟民主社會的一個選項。（編輯：劉學源）

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