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    首頁　>　國際

    強悍拒絕RCEP！印度：不參加任何中國在內貿易協定

    2020-07-07 01:01:24
    印度總理莫迪（見圖）不滿中國，近期刪除中國微博帳號。（美聯社檔案照）

    印度總理莫迪（見圖）不滿中國，近期刪除中國微博帳號。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕印度6月與中國在邊界地帶拉達克（Ladakh）發生流血衝突，爭議目前仍未有解，印度官員指出，總理莫迪（Narendra Modi）帶領的政府拒絕加入「區域全面經濟夥伴關係協定 （RCEP）」，印度已決定不加入任何有中國在內的貿易協定。

    中印衝突過後，印度國內掀起反中情緒，印度民眾抵制中國產品與中國領導人習近平。（法新社）

    中印衝突過後，印度國內掀起反中情緒，印度民眾抵制中國產品與中國領導人習近平。（法新社）

    根據印度媒體《The Print》報導，中印在加爾萬河谷（Galwan Valley）爆發的流血衝突，導致多名印度士兵死亡，印度國內正掀起一片抵制中國貨品的行動，總理莫迪更刪除中國微博帳號，並在其國內禁用中國社群媒體App，印方進一步針對包含中國在內的貿易協定做出抵制。

    印度1名不願透露姓名的政府高級官員指出，20名印度士兵的死亡，讓新德里政府決定拒絕加入「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」；中國政府積極推動該協定，被外界認為是由中方主導，該名官員表示，即使某些條件對印度有利，政府依舊不願成為協定成員國。

    印度原為RCEP協定成員國，但在2019年11月4日退出，此後就不曾加入該協定。（歐新社檔案照）

    印度原為RCEP協定成員國，但在2019年11月4日退出，此後就不曾加入該協定。（歐新社檔案照）

    「區域全面經濟夥伴關係協定 （RCEP）」目前有15個國家參加談判，其中包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南等10個東南亞國協成員國，例外還有澳洲、中國、日本、南韓與紐西蘭等5個貿易夥伴；印度原為該協定成員國，在2019年11月4日退出，暫不加入RCEP。

    印度另1名不願曝光身分的政府高級官員表示，總理莫迪早在5月就推動「自給自足」（Admanirbar Bharat）經濟政策，用於加強印度內需市場，「無庸置疑地，不會加入這個協定。」印度也決定不會加入任何有中國在內的貿易協定。

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