俄國記者評論恐攻 被以「為恐怖主義者辯護」判有罪

俄羅斯記者普羅可皮耶娃（Svetlana Prokopyeva）因在媒體上將2018年發生的一起恐怖攻擊，與總統普廷（Vladimir Putin）執政下的政治氛圍做連結而被起訴。（法新社）

2020-07-07 00:01:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯記者普羅可皮耶娃（Svetlana Prokopyeva）因將2018年發生的一起恐怖攻擊，與總統普廷（Vladimir Putin）執政下的政治氛圍做連結而被起訴，6日被因「為恐怖主義者辯護」判有罪，處以高額罰款，引來許多人權團體的抗議與不滿。

《法新社》報導，普羅可皮耶娃在自由歐洲電台/自由電台（RFE / RL）擔任自由撰稿人。2018年11月一位17歲的無政府主義者在聯邦安全局（FSB）大樓中炸死自己和3位工作人員，普羅可皮耶娃為此撰寫一篇專欄，將少年的自殺式恐攻與普廷領導下的政治氛圍連繫在一起。

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檢察官上週請求法官判普羅可皮耶娃6年有期徒刑、4年不得從事新聞工作，法官今判她有罪，並處50萬盧布（約新台幣20萬元）。當法官宣讀判決書時，普羅可皮耶娃的支持者在法庭內大喊「可恥」、「她無罪」，並在審判結束時送上一大束花表示支持。

普羅可皮耶娃離開法院後，先感謝了支持者，並表示一定會再提出上訴，她說值得慶幸的是，她並沒有被剝奪新聞工作權。無國界記者組織（RSF）說對此判決感到稍微放心，並歡迎更多人為支持新聞工作者而動員。

俄羅斯數十名人權捍衛者連署發表聲明，認為此案的目的根本就是明目張膽地「威脅」俄羅斯記者，並指出「新聞工作者不只有自由傳播事件的權利，更能自由地傳播思想」。

人權觀察（Human Rights Watch）則說，該裁決開創了一個危險的先例，「一名記者因為正常的新聞工作而被判為恐怖主義」，並聲明俄羅斯當局應「立即、無條件地」撤銷普羅可皮耶娃因政治動機而被定的罪刑。

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