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    高一性教育拿香蕉教戴保險套 南韓家長氣噗噗：會助長性侵啦！

    南韓一名教師打算拿香蕉教導學生如何正確使用保險套，沒想到被家長痛罵，最後只能取消課程。示意圖，與本文人物無關。（路透資料照）

    南韓一名教師打算拿香蕉教導學生如何正確使用保險套，沒想到被家長痛罵，最後只能取消課程。示意圖，與本文人物無關。（路透資料照）

    2020-07-06 21:54:59

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名高中教師為教授學生正確性知識，打算在課堂上以香蕉及保險套示範如何正確使用。沒想到學生家長聽聞消息大為光火，痛罵老師會助長「性侵風氣」，逼得老師不得不更改課程內容。但多數網友都支持這位教師，認為這才是正確的性教育。

    綜合韓媒報導，這位教師在南韓全羅南道潭陽郡一所男女混校的高中任教，上週高一性教育課程教到有關懷孕、性交的單元，為了讓學生更了解，該教師要求學生在下次上課各自準備香蕉，他會向學校保健室索取保險套，示範正確使用方法。

    沒想到不少學生家長得知後十分不能理解，打電話到學校抗議，批評學校教導這些細節，會助長性侵風氣。校長雖然為老師緩頰，強調教師的用意完全出於教育目的，認為這樣才有教學效果，但仍然屈從家長的意見，取消該課程。

    南韓網友紛紛說「家長的想法也太傳統了吧」、「不會避孕的話，真的生了小孩誰要負責？」、「老師本來想好好教，家長卻來潑冷水，這樣要怎麼教育？」、「比起精子卵子，教保險套怎麼用還比較像性教育吧」、「我不懂老師做錯什麼？我也不懂教怎麼用保險套會助長性侵風氣是什麼邏輯...」。

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