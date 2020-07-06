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    不小心又說實話了！李克強：看到很多閒置廠房

    中國國務院總理李克強（見圖）今天在貴州省銅仁市說，他沿途看到很多閒置廠房，呼籲當地政府完全支持企業利用這些廠房進一步擴大生產，且「多招一些當地的農民工兄弟姐妹」。（中央社）

    中國國務院總理李克強（見圖）今天在貴州省銅仁市說，他沿途看到很多閒置廠房，呼籲當地政府完全支持企業利用這些廠房進一步擴大生產，且「多招一些當地的農民工兄弟姐妹」。（中央社）

    2020-07-06 19:31:53

    〔中央社〕中國國務院總理李克強今天前往貴州省銅仁市一家公司巡視時說，他沿途看到很多閒置廠房，當地政府完全可以支持企業，利用這些廠房進一步擴大生產，且「多招一些當地的農民工兄弟姐妹」。

    李克強上述發言，形同證實當地不少製造業的生產線處於停頓狀態，也反映中國經濟在疫情過後，尚待大力提振的現況。

    中國政府網報導，李克強在銅仁巡視的是名為「倍易通」的科技公司，是銅仁市官方從廣東深圳重點引進的大型企業，現有員工有2000多人，其中有1592人是武漢肺炎疫情趨緩復工後新招聘的返鄉農民工。

    報導指出，當李克強得知倍易通科技將進一步擴大產能且增聘員工後，現場當即為倍易通及當地政府牽線，但仍然要求倍易通要多招聘當地的農民工。

    李克強向倍易通科技的負責人及主管說，「你們辦了件好事，既給當地農民工提供了就業機會，也降低了自己的生產成本，是『雙贏』」。

    他又說，只要有就業崗位就有未來，就有致富的機會。「我們是人民政府，時刻要堅持民生為本」。保障民生，不光要靠政府和企業創造更多的機會，同樣重要的是「民生在勤」，要靠「勞動者的辛勤付出」。

    李克強還表示，貴州人「吃苦耐勞、肯學習」，有這樣的勤勞作支撐，有更好的營商環境為企業作保障，「我們『保就業、保民生』就更有底氣」。

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