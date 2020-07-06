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    經營全球最大兒童色情暗網 南韓法院拒美國引渡罪犯要求

    南韓24歲男子孫鍾宇經營全球最大兒童色情暗網，南韓法院今駁回美國提出的引渡要求。（歐新社）

    南韓24歲男子孫鍾宇經營全球最大兒童色情暗網，南韓法院今駁回美國提出的引渡要求。（歐新社）

    2020-07-06 20:47:59

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓24歲男子孫鍾宇（Son Jong-woo，音譯）經營全球最大兒童色情暗網，內部逾25萬支兒少性剝削影片，2018年多國聯手查獲，事後孫男僅被判1年6個月徒刑，美國雖有提出引渡要求，但首爾高等法院今（6日）宣布駁回。

    綜合外媒報導，自2015年6月起，孫男經營跨國兒童色情網站「Welcome To Video」，收錄大量對兒童施行性暴力影片並以此營利，該網站至少有7300筆交易，獲利逾37萬美元（約新台幣1088萬元），而網站內的影片已被下載超過100萬次，年僅6個月大的寶寶也是性虐待對象之一。案件破獲後，各國警方逮捕累計數百人，其中多數是韓國人，同時至少23名未成年受害者被救出。

    孫男原在今年4月已服滿刑期獲釋，但因美國提出引渡請求，孫男被再次拘留，不過請求被南韓法院拒絕後，孫男又得以獲釋。事實上，今年5月時，孫男的父親控兒未經同意以父親個資開設虛擬貨幣帳戶，進行犯罪交易並隱瞞相關收益，外界普遍認為，孫父是為了防止兒子被送往美國受審。

    孫父曾表示，若兒子真的在美國受審，那麼依據兒子被美國指控兒童色情和洗錢等9項罪嫌，至少會被判處50年徒刑。

    針對駁回引渡請求，首爾高等法院解釋，不排除引渡會阻礙南韓對性剝削內容的調查，但也強調，這項決定不應被解釋成無罪，要求孫鍾宇應積極配合調查、受到適當懲罰。

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