中印兩軍衝突 印度士兵家屬：兒子被金屬釘割喉亡

印度總理莫迪3日身著軍裝，親赴拉達克前線視察，警告中國意味濃厚。（美聯社）

2020-07-06 16:05:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國與印度軍隊上月在位於拉達克（Ladakh）地區的爭議邊界地帶爆發流血衝突，事件令兩國關係急轉直下。《路透》6日指出，有印度士兵的家屬透露，印軍在與共軍搏鬥的過程中手無寸鐵，被人數眾多的共軍層層包圍，還有士兵在黑暗中被共軍以金屬釘子割喉慘死。

被割喉而死的印度士兵父親指出，這個消息是兒子的同袍向他透露的。此外，其他死者的親屬也從現場目擊者口中得知，有許多印度士兵是掉進喜馬拉雅山脈西部加勒萬河冷冽的河水中身亡。

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上月15日，中印兩軍爆發1967年來雙方最血腥衝突，印方坦承20名印度士兵因而殞命。《路透》採訪13名死者的家屬，其中有人出示死亡證明，指出在6小時的夜間對峙中，他們的孩子所受到的致命攻擊。

死亡證明顯示，有3名殉職士兵為「頸部動脈撕裂」，另有2人則是被「尖銳物件」襲擊頭部而死亡。印度官方此前指出，印軍當時僅隨手拿著棍棒，甚至赤手空拳力抗解放軍，而解放軍卻是「有預謀的舉動」，只是並未達到升級武力對抗的程度。

中國外交部在回覆路透詢問時，重申當時是印軍越過邊界挑釁共軍，但並未提供印軍越界的證據；中方同時也否認印方指共軍有40名士兵在衝突中死亡的說法，但迄今仍未公布具體傷亡情況。

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