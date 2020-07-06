中國暴雨第35天拉高警戒 點名上海、武漢等城市防大暴雨

7月5日武漢市一景，城市內出現積水。（圖擷取自網路）

2020-07-06 10:37:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不止，中國官方已連發35天暴雨預警，且應急響應等級已從Ⅳ級拉升到Ⅲ級，整個長江流域沿岸全部含蓋在內，五大湖及淮河全部納入，今天一早，安徽、武漢應急響應更拉高到Ⅱ級鄉，上海市名列暴雨黃色預警首位。

中國中央氣象台今天繼續發布暴雨黃色預警，包括上海、江蘇南部、浙江西北部、安徽中南部、江西北部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州北部、雲南西北部以及黑龍江北部等地部分地區有大到暴雨，其中，江蘇南部、安徽南部、湖北東部、江西西北部、重慶東南部、湖南西北部等地部分地區有大暴雨（100～240毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量40～60毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

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綜合媒體報導，針對連續暴雨，已經造成中國擴及26省市2千萬人受災，沖毀房到近2萬棟，而暴雨不止，中國水利部5日指出，當前長江中下游干支流和太湖水位呈現上漲態勢，預計後期還有強降雨，長江中下游幹流大部江段及太湖水位超警將持續較長時間，截到昨天下午5點水位，太湖、洞庭湖都已超警戒，且重慶綦江和烏江、湖北鄂東四水、安徽青弋江和水陽江、浙江東苕溪可能發生超警以上洪水，其中水陽江最高水位可能超保。

倍受關注的三峽水庫，日前已洩洪自保，中國水利部長鄂竟平指出，如降雨持續，要適當加大下泄流量，及時騰出防洪庫容，為應對後期可能發生的大洪水做好準備。

水利部特別向上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、貴州省（直轄市）水利（水務）廳（局）和長江水利委員會、太湖流域管理局發出通知，注意對堤防防守。更要注意重慶、貴州、湖北等地山洪災害防禦，必要時移轉民眾。

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