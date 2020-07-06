東京都知事選舉 落選人感嘆小池百合子實力太強

2020-07-06 01:11:01

〔中央社〕東京都知事選舉今晚投票時間截止後，媒體根據出口民調立刻報導現任東京都知事小池百合子篤定當選。候選人之一、令和新選組主席山本太郎感嘆說：「百合子山太高」。

本屆東京都知事選舉有22人參選，刷新上屆21人參選的最高紀錄，選戰當中知名度相當高的山本太郎是藝人從政，曾擔任過參議員。山本能言善道，原本被期待颳起一陣旋風，但最終敗選。

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今晚8時（台灣時間7時）投票時間截止後，媒體快報指出小池百合子篤定當選。8時20分左右，山本在東京都新宿區一間租來的會議室召開記者會，他一坐下，邊喝一口飲料邊說：「真的是太強了，百合子山，很高的百合子山。」

山本說票還沒全開出，很難針對細節做評論，但因為有很多選民投票給他，也投票給小池以外的其他候選人，所以他覺得小池今後該處理的課題堆積如山。

前日本律師聯合會會長、73歲的宇都宮健兒這次是第3度參選東京都知事選舉，獲得多個在野黨的支援。得知落選後，他在東京新宿區的選舉辦公室召開記者會表示，很遺憾無法當選，但因防疫之故，受到某種程度限制的這場選戰中，他已清楚將選戰焦點指出來。

宇都宮健兒於2012年、2014年參選東京都知事選舉，上屆2016年因為多個在野黨整合推出另一名候選人，所以他放棄參選。這次他獲得立憲民主黨（立民黨）、共產黨、社會民主黨（社民黨）3個在野黨的支援，但不是由政黨推薦。

宇都宮的政見包括充實醫療體制及對歇業的企業給予補償等防疫相關措施。此外，主張反對設立包括賭場在內的大型綜合度假村等。

日本放送協會（NHK）報導，對於小池成功連任，執政黨自民黨政務調查會會長岸田文雄表示，東京正值因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫重要期，盼小池盡力讓東京都民感到安心、安全，東京都與政府的溝通也很重要。

岸田不認為本屆東京都知事選舉的結果會影響到國政或眾議院解散、舉行大選時間等。

自民黨東京都支部連合會（自民東京都連）會長鴨下一郎對媒體表示，雖然東京都連沒自己推出候選人參選，但這次是自民黨開放自主投票，很多人支持小池，對於小池能連任，感到安心。今後將充分思考以東京都民為優先考量的都政，盡量協助小池。

鴨下指出，挺小池的自民黨幹事長（秘書長）二階俊博祝賀小池連任，自民黨總部這次為了助小池連任出力，選舉的結果對於國政應該是會有些影響。

與自民黨聯合執政的公明黨的選舉對策委員長佐藤茂樹向媒體表示，選舉結果反映出小池這4年來的都政、防疫對策獲得一定的肯定。有關延期到明年舉辦的東京奧運暨帕運，這次選舉結果也反映出選民想將此事委由小池處理。東京疫情升溫，盼小池兼顧防疫與拼經濟。

這次選舉支持宇都宮的在野黨立憲民主黨的選舉對策委員長長妻昭對媒體表示，因為防疫的關係，使得這次選戰無法讓宇都宮的政見和為人特質廣為選民知道，立民黨努力不夠，未能克服難關，感到很懊惱，希望能做為下次選舉的參考。

長妻昭認為，這次選戰在挑選候選人時，各個在野黨最後都沒能完全整合。下次眾議院選舉，一定要努力營造出可單挑自民黨的結構才行，他期待立民黨、國民民主黨、社民黨加速團結合作。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為，疫情尚未平息，選舉結果可能代表大多數東京都選民認為站在防疫最前線的現任知事現階段不該換。東京奧運暨帕運也是這次選戰的焦點，但大多數的民意可能希望盡量不要有混亂情況。雖然這次執政黨支援的小池大勝，但地方選舉與國政選舉還是不一樣。

力挺宇都宮的日本共產黨委員長志位和夫表示，宇都宮沒能得勝，但有關防疫政見是東京都政應該實施的方向。東京都的市民與在野黨共同奮鬥，藉由這場選舉拓展了連帶與信賴的關係，這是一項資產，希望這樣的共鬥能發展延續到眾議院選舉。

支持宇都宮的社民黨幹事長吉田忠智指出，在野黨的部分國會議員支援山本太郎，導致反小池的選票分散。民眾對於疫情爆發的憂慮愈來愈大，小池卻沒提出具體政策，社民黨將強烈要求東京都政府擴充病毒篩檢、醫療體制等，讓東京都的市民能對東京懷抱希望。

地區性政黨日本維新會這次推出46歲熊本縣前副知事小野泰輔參選，日本維新會黨魁松井一郎說：「小野在知名度低的情況下勤打選戰，但我們的努力不夠，結果敗選。選戰結果代表小池獲得壓倒性的信任。」（編輯：陳彥鈞）

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