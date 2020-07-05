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武漢肺炎》美國9州新增確診數破紀錄 印度染疫直逼世界第3的俄國

全球武漢肺炎累計確診突破1131萬人、53萬1729人死亡。圖為2月20日印尼峇里島巴圖爾湖天然墳場，在武漢肺炎期間依舊照常維持此種儀式。（法新社檔案照）

全球武漢肺炎累計確診突破1131萬人、53萬1729人死亡。圖為2月20日印尼峇里島巴圖爾湖天然墳場，在武漢肺炎期間依舊照常維持此種儀式。（法新社檔案照）

2020-07-06 00:57:31

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，美國有7州的新增確診人數在5日創下疫情爆發以來的最高紀錄，印度累計確診人數直逼排名世界第3的俄羅斯。

美國約翰·霍普金斯大學（JHU）統計指出，截至7月6日凌晨0時30分，全球武漢肺炎累計確診人數1131萬7637人，美國名列世界第一，累計有285萬2807人確診、12萬9718人死亡；巴西排名第二，累計157萬7004人確診、6萬4265人死亡；俄國第三，累計68萬283人確診、1萬145人死亡；印度5日累計已有67萬3165人確診，1萬9268人死亡。

根據《路透》報導，美國阿拉斯加州、阿拉巴馬州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州、愛達荷州、密蘇里州、德州、佛州共9州，在7月5日創下武漢肺炎爆發以來最高的新增確診人數，該媒體分析，感染人數飆升與州政府對民眾擴大篩檢有關，部分地區甚至出現驚人的復陽比率。

此外，地球另一端的印度5日暴增2.5萬人確診，且增加613例死亡病例，都是該國武漢肺炎爆發以來的最高紀錄，總確診人數直逼世界排名第三的俄羅斯，俄國5日新增6736人確診，新增134例死亡病例，各國累計確診、死亡人數都還在繼續增加當中。

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