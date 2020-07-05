重判疏散人群社工「阻差辦公」的蘇文隆 傳列國安法法官

香港社工劉家棟（見圖）去年在示威活動中，因請求警方放慢速度，讓他協助疏散人群，而遭法官蘇文隆重判1年刑期。近來消息指出，主審該案的法官蘇文隆，在港版國安法實施後，擬被委任為專審國安法案件的6名法官之一。（圖擷取自臉書＿劉家棟 KaTung）

2020-07-06 00:41:56

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施後，港首林鄭月娥將指派6名法官處理國安法案件，然而至今仍未公布正式名單，據傳名單中包含重判社工劉家棟1年刑期的法官蘇文隆。對此，社工劉家棟悲嘆，「政治酬庸或許已經出現在香港的司法體系」。

綜合港媒報導，去年7月27日元朗衝突中，港警施放催淚彈驅散擠滿整條街的示威群眾。在現場協助示威群眾離開的社工劉家棟，由於擔憂釀成人踩人事故，於是手持社工證，請求港警給予足夠時間疏散人群，卻被指控衝撞警方防線、阻礙警方推進。

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香港粉嶺法院法官蘇文隆主審社工劉家棟「阻礙警方」一案中，堅稱劉家棟請求警方放慢步伐的要求，等同於要求警員背棄職責，因此判決劉家棟「阻差辦公罪」罪成，刑期1年，當時劉家棟聲請保釋等候上訴亦遭他拒絕。

而劉家棟於上月26日再向高等法院原訟庭聲請保釋等候上訴，由法官潘兆童審理，批准保釋。劉家棟表示，守護公義、緩衝衝突，以及進行人道救援是社工的職責所在。而法官破紀錄地將「阻差辦公罪」之輕罪，大幅重判為12個月的刑期，讓他痛批香港司法制度已崩壞。

港版國安法生效後，港府須按該法規定，指派6法官審判國安法案件，除了法官蘇惠德已承認他已收到聘書獲任國安法法官，其餘5名法官仍未被港府公布。根據《星島日報》報導，其餘已知獲委任審判國安法案件的法官有3位，包含粉嶺法院主任法官蘇文隆、九龍城法院主任法官嚴舜儀，以及觀塘法院主任法官徐綺薇。

社工劉家棟今日在臉書專頁面發文悲嘆，「瘋狂判我一年監禁的蘇文隆疑獲委任港區國安法法官。政治酬庸或許已經出現在香港的司法體系。而其他法官在社運案件一樣心狠手辣。」

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