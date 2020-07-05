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新冷戰陣營已定？ 趙立堅推特致謝70多國挺港版國安法

中國近日強行通過「港版國安法」，並全力動員國際的「人權放牛班」為自己護航，與反對立法的27個自由陣營國家相比，已呈現冷戰時期的對陣局勢。圖為6月30日聯合國人權理事會大會。（路透資料照）

中國近日強行通過「港版國安法」，並全力動員國際的「人權放牛班」為自己護航，與反對立法的27個自由陣營國家相比，已呈現冷戰時期的對陣局勢。圖為6月30日聯合國人權理事會大會。（路透資料照）

2020-07-05 22:09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日強行通過「港版國安法」，並全力動員國際的「人權放牛班」為自己護航，稱有超過70國支持立法，中國外交部發言人趙立堅還在推特表示「非常感謝各位的大力支持」；對此，外界認為，與反對的27個自由陣營國家相比，已呈現冷戰時期的對陣局勢。

綜合媒體報導，中國這兩個月來火速制定「港版國安法」，遭到全球自由陣營國家聯合譴責，批評其背棄《中英聯合聲明」；然而，中國依然對香港強加「國安法」，宣告提前結束「一國兩制」。

在6月30日聯合國人權理事會大會上，以英國為首的27個自由陣營國家，反對中國通過「港版國安法」，另一邊則有逾70個國家表態支持，且說詞與中國官方口徑幾乎一致。

針對親中國家在大會中聲稱「港版國安法無關人權」，中國外交部發言人趙立堅日前也在推特表示，有70多國在聯合國人權理事會發言，贊成中國的對港政策，「非常感謝各位的大力支持」。

根據《上報》報導，以「自由之家」統計的全球自由度報告區分，反中的27國都是評比列為「自由」的國家，而挺中陣營的70多國皆屬「人權放牛班」，中國則是獨裁威權國家的共主。

由於美國在反制中國的民主國家陣線扮演關鍵領導角色，導致一些「反美」的國家倒向中國，其中還包含一直與美國關係緊張的台灣友邦尼加拉瓜；中國能否藉由外交戰持續增加籌碼，進一步鞏固尼加拉瓜的「挺台」立場，我國可能必須謹慎因應。

針對親中國家在聯合國人權理事會大會聲稱「港版國安法無關人權」，中國外交部發言人趙立堅日前也於推特表示，有70多國在聯合國人權理事會發言，贊成中國的對港政策，「非常感謝各位的大力支持」。（圖擷取自Twitter）

針對親中國家在聯合國人權理事會大會聲稱「港版國安法無關人權」，中國外交部發言人趙立堅日前也於推特表示，有70多國在聯合國人權理事會發言，贊成中國的對港政策，「非常感謝各位的大力支持」。（圖擷取自Twitter）

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