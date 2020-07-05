孔子學院傳更名「語言合作中心」 將交由多位前黨委書記運行

中國在全球廣設「孔子學院」，遭世界多國質疑是大外宣的工具，在世界各地相繼被關閉，近日傳出悄悄更名；對此，中國官媒及孔子學院官網今日發布公告，確定改名為「教育部設立中外語言合作中心」。（法新社資料照）

2020-07-06 00:35:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國在全球廣設「孔子學院」，遭世界多國質疑是大外宣的工具，在世界各地相繼被關閉，近日遭爆悄悄更名；對此，中國官媒及孔子學院官網今（5）日發布公告，確定改名為「教育部中外語言交流合作中心」，將由多位前「黨委書記」領軍運行。

綜合媒體報導，網路近日流傳一張疑似中國教育部下發的文件，內容顯示「孔子學院」總部正式改名為「教育部中外語言交流合作中心」，且不再對外使用「國家對外漢語教學領導小組辦公室」（HANBAN，漢辦）的名稱。

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孔子學院總部/國家漢辦的官方網站目前依然存在，其官網與中國官媒都在今（5）日發公告指出，教育部設立中外語言合作中心簡稱「語言合作中心」，為中國教育部直屬事業單位，網站將在近期上線，品牌也將由「中國國際中文教育基金會」全面負責運行。

根據中媒報導，「中國國際中文教育基金會」是由北京語言大學、復旦大學和中國教育出版傳媒集團有限公司等27間高等學校、企業及社會組織，在今年6月16日正式成立，將會同孔子學院中外方合作夥伴，繼續支持全球孔子學院發展。

首屆理事會會議在北京語言大學召開，由上海復旦大學副校長陳志敏當選理事，前中國國家自然科學基金委員會主任楊衛當選理事長，中國教育國際交流協會秘書長趙靈山當選副理事長、秘書長，北京語言大學校長劉利和中國教育出版傳媒集團董事長馮雲生當選副理事長，據資料指出，理事過去皆有擔任過中共黨委書記的職務。

孔子學院總部/國家漢辦的官網今日發公告指出，教育部設立中外語言合作中心簡稱「語言合作中心」，為中國教育部直屬事業單位，網站將在近期上線，品牌也將由「中國國際中文教育基金會」全面負責運行。（圖擷取自孔子學院總部/國家漢辦官網）

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