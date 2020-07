2020-07-05 15:39:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓州西雅圖當地時間4日凌晨1時40分許,民眾走上封閉的高速公路抗議非裔男子佛洛依德之死,現場以車輛橫向停車充當路障,孰料卻有轎車穿過縫隙猛衝過來將人撞飛,造成1死1重傷的慘劇。

據《BBC》報導,華盛頓州巡警隊表示,嫌犯開車行經封閉路段撞到「多名行人」,其中24歲的泰勒(Summer Taylor)數小時後在醫院去世,另1名婦女傷勢嚴重。

警方目前已逮捕27歲的肇事駕駛凱阿特(Dawit Kelete),但並未透露這是否為針對性犯罪。自從非裔美國人佛洛伊德(George Floyd)5月份在被警方拘捕時死亡,西雅圖一直處在動亂當中,全美各地也紛紛出現抗議活動。

BLM Protesters Hit By Car On I-5 In Downtown Seattlehttps://t.co/YFUUq5ke2Y pic.twitter.com/mlwLGhfdXL