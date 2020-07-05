武漢肺炎》美國各州確診激增 川普：99％病例「完全無害」

美國武漢肺炎確診數仍持續上升，川普表示，99%病例「完全無害」。（美聯社）

2020-07-05 15:51:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）4日在白宮發表國慶日演說，譴責近日在美國各地示威的「激進左派」，在各州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-129）病例持續增加的同時，川普則聲稱，美國99%的病例「完全無害」。

綜合外媒報導，美國4日單日新增5.7萬例確診，許多州確診都創新高，川普則在白宮演說中表示，美國已學會如何控制疫情，並預測，美國將在年底前得到武漢肺炎的疫苗和解決療法。川普也表示，目前已有將近4千萬人接受過檢測，其中99%的案例「完全無害」（totally harmless）。

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川普在疫情大流行期間，相關的防疫政策、應對受到大眾批評，川普則再次強調，「中國必須對未能遏止疫情負責」，因為中國的隱瞞、欺騙和掩蓋，導致疫情在全球189個國家蔓延。

「佛洛伊德之死」引發全美的抗議，川普也在白宮演說時再次譴責近期各地的示威，川普表示，現在正在擊退激進的左派、馬克思主義者、無政府主義者、煽動者、掠奪者和許多完全不知道自己在做什麼的人。

川普強調，絕不允許憤怒的暴民拆毀雕像，抹去歷史，對孩子洗腦或踐踏自由。將教導孩子珍惜、崇拜國家，以便孩子建立自己的未來，一同為美國夢而戰。

根據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，美國境內確診已超過283萬例，死亡人數則超過12.9萬例。

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