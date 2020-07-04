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中國暴雨預警持續 南方多地降雨量破紀錄

中國過去一個月來，官方發布暴雨預警的持續時間是2010年有預警紀錄以來同期最多，多地降雨量打破歷史紀錄。（法新社）

中國過去一個月來，官方發布暴雨預警的持續時間是2010年有預警紀錄以來同期最多，多地降雨量打破歷史紀錄。（法新社）

2020-07-04 22:56:41

〔中央社〕中國南方地區在6月經歷持續性強降雨，過去一個月來，官方發布暴雨預警的持續時間是2010年有預警紀錄以來同期最多，多地降雨量打破歷史紀錄。

澎湃新聞報導，中國中央氣象台自6月2日早上8時至7月2日晚間6時連續發布暴雨預警，持續時間為2010年有預警記錄以來同期最多。暴雨預警僅僅暫停了一天，7月4日早上6時，又再次發布暴雨藍色預警。

預計7月4日早上8時至5日早上8時，江蘇南部、上海、浙江北部、安徽南部、江西北部、湖北東部和西南部、湖南西北部、重慶中南部、貴州北部、雲南東北部、四川盆地西南部以及山西南部、河北南部、河南北部、山東西北部、雲南西部等地的部分地區有大到暴雨。

中國氣象局應急減災與公共服務司副司長、新聞發言人王志華3日表示，6月以來的3次暴雨過程覆蓋了南方地區60%的縣市，降雨範圍廣、過程雨量大、極端性強，多地降雨量破歷史紀錄，平均降雨量112.7毫米，較常年同期偏多13.5%。

中央氣象台首席預報員張芳華表示，未來10天與前期強降雨有所疊加的區域主要是西南地區東部、江漢、江淮、江南北部等地。

這些地區6月份累計降水量已較常年同期偏多5成以上，部分地區偏多一倍以上。降雨疊加效應將造成山洪、地質災害、中小河流洪水和城鄉積澇等次生災害風險顯著提高，需要特別加以防範。

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