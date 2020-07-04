全球武漢肺炎疫情 確診逾1110萬例

全球武漢肺炎確診病例至少1110萬3630例，疫情至少帶走52萬6663人的性命，其中以美國疫情最慘重，圖為加州洛杉磯篩檢站前車輛大排長龍的情況。（法新社）

2020-07-04 21:31:38

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少52萬6663人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），確診病例至少1110萬3630例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有571萬5100人被視為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染人數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或症狀最嚴重的病患。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬9437人病故，279萬5163人確診，至少79萬404人康復。

巴西疫情在全球僅次於美國，境內累計6萬3174人病故，確診達153萬9081例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4131死，28萬4276例確診）、義大利（3萬4833死，24萬1184例確診）和法國（2萬9893死，20萬3367例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3545例確診。

從區域來看，歐洲累計確診270萬6195例，19萬8878死；美國和加拿大累計確診290萬189例，13萬8147死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診280萬4894例，12萬4327死。

亞洲累計確診143萬1419例，3萬6998死；中東地區累計確診80萬1681例，1萬7289死；非洲累計確診44萬9376例，1萬891死；大洋洲累計確診9882例，133死。

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巴西疫情在全球僅次於美國，確診達153萬9081例。（法新社）

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