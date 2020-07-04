武漢肺炎》結褵53年 美國確診夫婦牽手相繼去世

美國一對結婚53年的夫妻雙雙罹患了武漢肺炎，兩人在同病房中牽著手，在半小時內相繼去世。（擷取自臉書）

2020-07-04 18:17:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對結婚53年的夫妻雙雙罹患了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），兩人不敵病毒相繼去世。不過，醫護人員在他們生命走到盡頭前，安排2人到同一間病房，老夫老妻最後更是手牽手，在相隔不到1小時的時間，先後嚥下最後一口氣。子女們相信，父母在最後進行了無聲的告別。

綜合外媒報導，該夫婦為79歲的老先生柯提斯（Curtis Tarpley）與80歲的老太太貝蒂（Betty Tarpley），父母高中時就唸同一所高中，最後結婚生了2個孩子，人生過半的時間都相處在一起。不幸的是，他們今年在6月9日、11日雙雙確診。

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子女指出，6月18日，貝蒂狀況急轉直下，到了醫生束手無策的地步。他們將此事告知柯提斯，並告訴母親有多愛他後，他的狀況也突然惡化。最後，負責照顧柯提斯的加護病房護士認為，最好的做法，是讓這對夫婦在人生最後的時刻待在一起，於是她們歷經一番努力，將2人住進同一間病房，並讓他們病床並排。

護士指出，當他們告訴柯提斯妻子就在身邊後，不能說話的柯提斯睜開了眼睛，「他知道我們說的話。他知道她在那裡」。最後，護士將貝蒂的手放在柯蒂斯的手上，20分鐘後，貝蒂就與世長辭；約30分鐘後，柯蒂斯也隨後離世。

該夫妻的子女表示，將父母安排在一起，是出自於護士們的善意，他們很感激這份體貼。他們也相信，在父母最後無法以言語交談的時刻，一定透過靈魂或某種方法，進行了心靈上的交流，「他們很了解彼此，交流時不需透過言語」。

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