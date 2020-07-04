疫情下的商機！英夫妻創業賣良心消毒水 3個月賺11億

圖為消毒作業示意圖。（歐新社）

2020-07-04 16:36:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲全球，歐美各國民生大受影響，觀光、奢侈品行業更是叫苦連連，在此同時，英國一對夫妻看準時機，今年3月當機立斷創業生產消毒劑，並以更為合理的便宜價格銷售給民眾，在短短3個月內賺到總值高達3000萬英鎊（約新台幣11億）的合約，且已有約300萬英鎊的實際收入（約新台幣1.1億元）。

根據英國《太陽報》報導，今年3月正值歐洲地區武漢肺炎疫情爆發期，確診及死亡人數逐日飆升，英國一對年近5旬的夫妻安德魯與蒙塔古（Andrew and Rachel Montague）發現，市售的500毫升瓶裝手部消毒液要價高達30英鎊（約新台幣1100元），實在貴得離譜，且生產供應鍊非常不穩，對弱勢族群及一般民眾而言均非好事，於是便決心抓住機會扭轉現況。

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這對夫妻過去15年均從事房地產行業，兩人擁有一間投資開發公司，但在看到疫情帶來的嚴重問題後，他們便決定做些什麼，正巧其家庭成員、英國迪賽德釀酒廠老闆貝恩（Mike Bain）當時也聯繫他們，抱怨該酒廠的業務因疫情被迫暫停，改進行消毒液的生產工作，於是，安德魯與蒙塔古夫妻便帶著過去成功的市場經驗，跨領域全力生產消毒液產品。

安德魯表示，團隊成員都同意，當時市場上與消毒液相關商品從售價至數量均極為紊亂，他們一致認為，「該插手確保此關鍵產品在商業模式下量產，並以符合道德的較低售價提供給消費者」。

這支因應疫情需求臨時組成的團隊歷經艱困過程，在極短時間內便解決重重難題，讓民眾終於得以用合理的價格入手消毒液，並在數量上不虞匱乏，這次成功經驗也讓這個才成立短短3個月多的公司賺進總值逾3000萬英鎊的合約，對其與一般民眾而言是個雙贏的結局。

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