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不只南方淹！內蒙古也爆洪災 街道成大河、1人罹難

7月2日，內蒙古赤峰市爆洪災，洪水淹沒街道。（圖截自Twitter）

7月2日，內蒙古赤峰市爆洪災，洪水淹沒街道。（圖截自Twitter）

2020-07-04 10:35:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，不僅長江流域頻爆洪災，北京以北的內蒙古赤峰市也爆災情。根據中國媒體報導，1日起，該地區因暴雨影響引發山洪，不只街道慘成大河，還有民眾被困，用長竿在「河道」中苦撐一小時才獲救，而與他同行的同事剛下車就被洪水沖走，不幸罹難。

綜合中媒報導，1日內蒙古赤峰市受暴雨影響引發山洪，在下午5時30分左右，消防局接獲民眾報案，稱因上官鎮山咀子村爆發山洪，有民眾受困在已淹成大河的道路中。據悉，原是有2名風力發電廠員工在附近作業，駕車經過涉水路段時車輛熄火，2人匆忙下車逃生，不料，1人才剛下車就被洪水沖走，車輛也沒能倖免。剩下1人緊急抓住附近的長竿，在水中苦撐超過1小時才獲救，但被沖走的同事已不幸罹難。

另外，官媒《新華社》報導，2日內蒙古赤峰市部分旗縣受強對流影響，仍有強降雨，使巴林左旗花加拉嘎鄉和翁牛特旗梧桐花鎮爆發山洪，影片可見，道路已成滾滾大河，多戶民宅被淹。

7月1日，內蒙古赤峰市松山區上官地鎮山咀子村有民眾受困洪水中。（圖截自微博）

7月1日，內蒙古赤峰市松山區上官地鎮山咀子村有民眾受困洪水中。（圖截自微博）

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