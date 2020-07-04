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武漢肺炎疫情誰最先通報 世衛改口：非中國官方

WHO秘書長譚德塞曾今年4月20日的記者會上用模糊說法表示，第一份關於武漢肺炎的報告來自中國，但並未明確指出來源是哪個單位。（法新社）

WHO秘書長譚德塞曾今年4月20日的記者會上用模糊說法表示，第一份關於武漢肺炎的報告來自中國，但並未明確指出來源是哪個單位。（法新社）

2020-07-04 11:39:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，究竟是誰先通知武漢市肺炎疫情，曾為熱門焦點之一。近日，有外媒抓包世界衛生組織（WHO）悄悄修改了官網上的武漢肺炎疫情紀事，把最早的通報紀錄從中國「通報」病例，修改為WHO駐中國辦公室「發現並要求」中國相關單位提供資訊，方使疫情曝光。

WHO在疫情期間不斷維護中國，引起多國批評，WHO這次修改疫情紀事（Timeline of WHO’s response to COVID-19），形同承認中國非首先通報疫情者；綜合多家外媒報導，WHO於4月9日公布這份疫情紀事，原紀錄稱是武漢市衛健委率先通報武漢市有肺炎病例，但未明確指出是誰「通知」疫情爆發，說法模稜兩可誤導多間外媒，造成多篇外文報導有中國為率先通報疫情者之相關說法。

除此之外，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在今年4月20日的記者會上用模糊說法表示，「第一份報告」來自中國，但並未明確指出報告來源究竟是中國官方或哪個單位。

近日，外媒發現疫情紀事第一日（2019年12月31日）的內容被悄悄修改，變成WHO駐中國辦公室當日發現武漢市衛健委的新聞稿中出現當地出現多起「病毒性肺炎」（viral pneumonia）病例，該單位遂即刻連絡WHO西太平洋區域辦事處的國際衛生條例（IHR）聯絡點並提供該篇新聞稿翻譯，隨後多地的衛生單位也聯絡尋求病例之相關資訊。

現行版本疫情紀事又指出，WHO隨即在今年1月1日和2日2度向中國當局要求提供更多當事病例資訊，中國才在3日提交資訊。

據美國半月刊《國家評論》（National Review）說法，世衛組織並未對該報導就此事之詢問給予答覆。

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