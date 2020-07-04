武漢肺炎》不到30天？北京病例連6日呈個位數 中國昨僅增3例

據中國相關單位統計，北京昨僅增1例確診，中國昨單日新增確診僅3例。圖為北京街景。（歐新社）

2020-07-04 09:54:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京於6月11日爆發境內二次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，多例確診皆與大型農畜水產市集「新發地批發市場」相關，不到一個月，中國北京衛健委統計數據竟已連續6日穩定呈現個位數，當地昨僅新增1例，中國昨單日新增確診僅共3例。

根據中國國家及北京衛健委數據，中國3日單日無新增死亡病例，新增確診病例共3例，2例為境外輸入，分別為廣東1例及上海1例，本土病1例在北京。北京方面，當地新增唯一確診病例出現在「新發地批發市場」所在地豐台區，另有疑似病例1例，無新增「無症狀感染者」，病癒出院患者則有2例。

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自6月11日0時至7月3日24時，北京累計本地確診病例共332例，截至最新統計共9例出院，在院病例數為323例，尚在觀察的「無症狀感染者」29例。

根據北京衛健委公開數據，當地6月28日新增7例，其後分別單日新增數字為7例、3例、1例及2例，含今日統計數據，已連續6日呈個位數；中國疫情實際情況究竟如何仍未明朗，昨日推特上一則女子在北京石景山萬達廣場接獲確診消息崩潰影片更引熱議，該事件初步疫調已隔離至少6名密切接觸者，事件後續究竟如何發酵，仍不容輕視。

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