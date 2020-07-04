加拿大暫停與港引渡條約 中國使館氣炸：施壓不會得逞

加拿大外交部3日宣布，即日起暫停加國與香港的引渡條約，並停止批准向香港出口敏感軍事用品。圖為加拿大國旗。（路透資料照）

2020-07-04 08:13:02

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外交部3日宣布，由於中國強行實施「港版國安法」，違反國際義務，即日起暫停加國與香港的引渡條約，並停止批准向香港出口敏感軍事用品。對此，中國駐加拿大使館同天發聲明，表達強烈不滿和堅決反對。

加拿大外交部長沈潘（François-Philippe Champagne）3日表示，北京「秘密」制定港版國安法，沒有經過香港立法、司法機關以及人民參與，並且違反國際義務，即日起加國將暫停與香港的引渡條約，拒絕批准出口敏感軍事用品至香港，並在所有敏感商品出口上，將香港與中國「一視同仁」處理。

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與此同時，加國總理杜魯道也透露，加國將針對香港採取更多措施，包括移民層面，並強調會與五眼聯盟合作，但並未透露細節，預計將會在數日後公布相關細節。

針對加拿大的譴責，中國駐加拿大使館發言人3日聲明 指出，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，加拿大等西方國家的任何行動都絕不會影響港版國安法的實施，其借涉港問題對中施壓完全是逆潮流​​而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。

發言人強調，中方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤作法，停止以任何方式干涉中國內政，以免進一步損害中加關係。

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