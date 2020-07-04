東京疫情升溫 專家憂第2波疫情來襲

2020-07-04 00:21:02

〔中央社〕東京連續兩天武漢肺炎確診病例破百例，專家憂心如果疫情持續擴大，可能第2波疫情將來襲，已知某些特定地區疫情嚴重，應針對這些地區提出防疫對策。

東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例昨天添107例、今天新添124例，是繼5月1日165例、5月2日154例以來，時隔2個月再度出現連2天破百例的情況。

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日本時事通信社報導，順天堂大學教授堀賢表示，東京連續幾天確診病例逾50例，昨天突然暴增為107例、今天增124例，疫情擴大的速度加快。如果按這樣的速度的話，將達4月中旬的水準（每天約新增200例），很可能形成第2波疫情到來。

他認為，東京都政府應呼籲民眾週末如果不必要或不緊急的話，盡量少外出。對於進出有陪侍的夜晚鬧區餐飲店一事，東京都政府也應考慮呼籲市民盡量不要前往。

他表示，東京新宿區歌舞伎町等的餐飲店有很多人確診，這是因為員工配合集體檢查的結果，東京都內其他的鬧區傳染的情況可能已擴大，所以有必要更進一步進行集體檢查，釐清疫情的實際狀況。

東京疫情升溫，東邦大學教授館田一博說：「我擔心的事發生了。」

日本政府4月7日對東京發布「緊急事態宣言」，4月至5月東京確診者變少了，但館田曾評估認為，並非新型冠狀病毒完全消失了，而是病毒蠢蠢欲動。

東京確診病例當中查不出傳染源的占4成左右。館田提出警語指出，病毒可能在不知道的地方蔓延中，如果蔓延至老人身上的話，重症病患將增加，醫療提供體制可能喫緊。

東京這幾週以來，並沒採取呼籲民眾盡量少外出的防疫措施。館田表示，今後單日新增的確診病例可能持平，或者很可能會增加。疫情蔓延的地區某種程度已釐清是哪些地區，建議應針對這些地區研擬防疫對策。（編輯：張佑之）

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