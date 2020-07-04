英國入境免隔離名單出爐 部分國家雙向互惠

2020-07-04 00:13:01

〔中央社〕英國政府今天公布首批入境免隔離國家名單，7月10日起，從台灣、日本與韓國等國家入境英國的旅客都不必再受14天自主隔離政策限制，但英國旅客入境各國仍有不同規定，並非全數雙向互惠。

這項入境免隔離措施目前僅適用於入境英格蘭；入境蘇格蘭、威爾斯或北愛爾蘭的旅客，仍得自主隔離14天，否則將挨罰。

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英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數居歐洲之冠。根據官方數據，截至2日上午9時，有4萬3995人不治，但感染率與病故人數呈下降趨勢，從3月23日起實施的禁足令正逐步解禁。英國政府也積極研商鬆綁旅遊限制，希望刺激英國經濟。

經過研商，英國政府今天公布解禁名單，其中部分國家為「雙向互惠」，如德國、法國、西班牙和義大利等國入境的旅客都不必再接受14天自主隔離，英國旅客入境這些國家同樣不需隔離。

但部分國家例如紐西蘭雖然在名單上，英國旅客入境紐西蘭仍需要隔離。希臘也在名單上，但英國直飛希臘班機目前禁飛，至少7月中旬才會開放。葡萄牙雖然開放英國旅客入境不需隔離，英國卻沒有給予同樣互惠。瑞典則因為防疫政策較為鬆散，目前感染率高於英國，而未被列入名單。

亞洲地區有台灣、日本、香港、澳門、越南與韓國等被英國給予免隔離，但中國卻沒有被列入，感染率高的美國和巴西旅客入境英國，現階段也仍需要隔離。英國政府今天也同步公布名單，從明天起取消部分國家的避免非必要旅遊建議，台灣同樣在名單上。

英國在台辦事處臉書發文表示，從7月10日起，從台灣入境英國英格蘭地區的旅客將不再需要在到達英國後進行自我隔離。儘管無需自我隔離，所有人仍需要持續遵循英國政府有關洗手的公共衛生建議與維持社交距離規定。

英國在台辦事處指出，英國所採取的步驟是循序漸進的，期能最大程度地降低新增案例風險，同時有助於開展英國與台灣之間商務人士與學生的往來。英國政府也發布旅遊建議，有鑑於台灣迄今成功對抗冠狀病毒，英國將自7月4日正式取消針對英國國民避免非必要旅行台灣的旅遊建議。

免隔離國家的旅客未來入境英格蘭將不必自主隔離14天，除非過去14天內曾到過不在名單上的國家。（編輯：張佑之）

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