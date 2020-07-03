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不怕被控勾結外國勢力 民調：近6成港人挺美國制裁

香港民眾在去年「反送中」運動中，即呼籲美國取消對港特殊待遇。（法新社檔案照）

香港民眾在去年「反送中」運動中，即呼籲美國取消對港特殊待遇。（法新社檔案照）

2020-07-03 23:15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港版國安法6月30日生效後，民主國家齊聲譴責，美國國會參、眾兩院力推的「香港自治法案」更已送入白宮，等待總統川普簽署。儘管港版國安法認定「勾結外國或境外勢力」屬犯罪，但香港民意研究所3日民調仍顯示，有5成7受訪者支持美國取消對香港的特殊待遇。

綜合香港媒體報導，該調查在6月30日至7月2日期間進行，橫跨港版國安法生效前後，透過網路問卷訪問7872人後，有57％支持美國取消對港特殊待遇，29％反對。其中，民主派受訪者更有85％支持、4％反對；非民主派受訪者中，則有30％支持、55％反對。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛分析，港府一直反對外國干預，但似乎與民調呈現的民意有落差。他認為，（美國）制裁實為反映一國兩制變形，連部分非民主派支持者也認同取消特殊待遇，可能代表一大部分市民認為國安法破壞一國兩制，國際須重新審視香港地位。

另外，港民研主席鍾庭耀被問及是否擔心在國安法下，民調研究受到影響時，強調研究工作一切照常，「太陽如常升起」。他認為，「勾結」是指不能見光、不能公諸於世的交易，所有研究只要是公開在陽光之下，就沒問題。

至於官員評分的調查，該所副行政總裁鍾劍華強調該部分自主權移交前已進行，不可能殖民地時期可以做，現在反而不可以。他也舉例，像是支持「台獨」與否等敏感問題，僅是呈現民意，希望港府不要無限上綱、扣帽子。

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