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痛批「單膝下跪」是霸凌 英相強森：絕不會照做

英國首相強森（見圖）明確表示他絕對不會跟著單膝下跪，並認為逼迫他人一定要這麼做是種「霸凌」。（法新社）

英國首相強森（見圖）明確表示他絕對不會跟著單膝下跪，並認為逼迫他人一定要這麼做是種「霸凌」。（法新社）

2020-07-04 00:32:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全球示威抗爭，高喊「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」，許多員警、政要、民眾紛紛以「單膝下跪」方式表達遺憾。英國首相強森（Boris Johnson）3日明確表示，他絕對不會跟著單膝下跪，並認為逼迫他人一定要這麼做是種「霸凌」。

《Mail Online》報導，強森在接受採訪時，被問到是否會「單膝下跪」？他回答說，並不相信「動作示意」，只相信實質上的東西，強森認為，他專注於改變社會態度和增加少數族群機會的「實質作為」才會帶來改變。

強森以自己當倫敦市長時努力改善族群多樣性的政績為例，強調在過去10年這方面確實有顯著的進步，並提到他希望內閣中能夠有更多黑人代表。強森說，比起單膝下跪，「我寧願看到實際成功的故事」。

推特相關貼文的下方，許多網友貼出強森與妻子站在台階上替醫護人員鼓掌的照片，留言說，「強森生看來非常喜歡動作示意啊」、「這叫不相信動作示意？」、「就直接承認你是種族主義者吧」等。但也有部分網友留言支持強森，認為「單膝下跪」確實不會增加實際價值，重要的是改變社會。

相關推特貼文

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