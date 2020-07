痛批「單膝下跪」是霸凌 英相強森：絕不會照做

2020-07-04 00:32:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死引發全球示威抗爭,高喊「黑人的命也是命(Black Lives Matter)」,許多員警、政要、民眾紛紛以「單膝下跪」方式表達遺憾。英國首相強森(Boris Johnson)3日明確表示,他絕對不會跟著單膝下跪,並認為逼迫他人一定要這麼做是種「霸凌」。

《Mail Online》報導,強森在接受採訪時,被問到是否會「單膝下跪」?他回答說,並不相信「動作示意」,只相信實質上的東西,強森認為,他專注於改變社會態度和增加少數族群機會的「實質作為」才會帶來改變。

強森以自己當倫敦市長時努力改善族群多樣性的政績為例,強調在過去10年這方面確實有顯著的進步,並提到他希望內閣中能夠有更多黑人代表。強森說,比起單膝下跪,「我寧願看到實際成功的故事」。

推特相關貼文的下方,許多網友貼出強森與妻子站在台階上替醫護人員鼓掌的照片,留言說,「強森生看來非常喜歡動作示意啊」、「這叫不相信動作示意?」、「就直接承認你是種族主義者吧」等。但也有部分網友留言支持強森,認為「單膝下跪」確實不會增加實際價值,重要的是改變社會。

