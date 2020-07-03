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武漢肺炎》俄媒質疑從未通報疫情 中國衛健委：完全不符事實

中國國家衛健委發言人胡強強說應俄媒說，美國媒體的說法完全不符合事實，中國一直秉持「高度負責」的態度，向全世界通知有關疫情的相關信息。（擷取自中國宣傳司網站）

中國國家衛健委發言人胡強強說應俄媒說，美國媒體的說法完全不符合事實，中國一直秉持「高度負責」的態度，向全世界通知有關疫情的相關信息。（擷取自中國宣傳司網站）

2020-07-03 23:28:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄媒塔斯社（Information Telegraphic Agency of Russia-TASS）於今（3）日中國國務院記者會中質問，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）議題，「美國媒體報導，世界衛生組織承認，中國從未向世衛組織報告過疫情」；中國國家衛健委發言人表示，美國媒體的說法「完全不符合事實」，中國一直秉持「高度負責」的態度，向全世界通知有關疫情的相關資訊。

中國國家衛生健康委員會所發新聞稿 ，中國國家衛健委發言人胡強強回應說，俄媒提到媒體報導的說法完全不符合事實。

胡強強聲明：「疫情發生以後，中國一直本著公開、透明以及對全球衛生安全高度負責的態度，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及中國港澳台地區及時主動通報疫情信息，分享新冠病毒全基因序列信息和新冠病毒核酸檢測引物探針序列信息，定期向世界衛生組織和有關國家通報相關疫情信息。」

胡強強甚至出示中國國務院印發的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，他說，書裡全面地記錄了中國人民抗擊疫情的偉大歷程，與國際社會分享中國抗疫的經歷做法。胡強強還對俄媒提問記者說，會後會請同事贈送一本給他。

據中國官方統計，今日新增5例確診，其中3人為境外輸入，餘下2人為本土感染，總確診數為8萬3542人。

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