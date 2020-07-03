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新加坡登革熱大爆發 累計超過1.4萬人感染

新加坡的登革熱疫情越來越嚴重，已連續3週每週超過1000人感染。圖為新加坡登革熱防疫公告。（美聯社）

新加坡的登革熱疫情越來越嚴重，已連續3週每週超過1000人感染。圖為新加坡登革熱防疫公告。（美聯社）

2020-07-03 21:36:40

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡的登革熱疫情越來越嚴重，已連續3週每週超過1000人感染，目前已累計1.4萬多例登革熱確診患者，預計將會超過2013年的2萬2170例，成為星國史上最大宗的登革熱爆發潮。

《CNN》 報導，新加坡國家環境局（National Environment Agency, NEA）指出，每年6至10月為登革熱高峰，但今年（2020）特別嚴重，僅上週就紀錄了1468例確診，迄今為止有16人因此病故，是2013年的2倍。

科學家推測，今年的疫情之所以這麼糟糕，是由於氣候變遷使全球平均溫度升高，創造出更有利於蚊蟲繁殖的優良環境；另一個原因則可能是，已經30年沒出現的舊登革熱病毒毒株重現蹤跡。

登革熱有4種病毒株，在新加坡「DENV-1」、「DENV-2」一直是主要病毒株，但自2019年開始，原先並不常見的「DENV-3」開始增加，南洋理工大學教授Luo Dahai解釋，民眾體內的免疫系統可能較無法抵抗「DENV-3」。

此外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）採取的封鎖措施，也可能是登革熱案例激增的原因之一，Luo Dahai說，當有更多的人待在家中，就相當於給蚊子更多「血餐」一頓的機會。

新加坡國家環境局2日釋出的報告顯示，大部份的孑孓都在住宅區或房屋的公共區被發現，並表示目前已加強徹查約6900個場所以控制病媒蚊孳生。本月15日起，新加坡國家環境局將會對沒有做好防禦措施而讓蚊子在自家屋內或屋外繁殖的人增加罰款。

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