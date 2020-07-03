去年全球電子垃圾逾5000萬噸 聯合國：亞洲生產最多

聯合國2日釋出的報告指出，2019年人類丟棄了超過5000萬噸的電子垃圾，全球屬亞洲生產最多電子廢棄物，其次為美洲和歐洲。（路透）

2020-07-03 23:07:21

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國2日釋出的報告指出，2019年人類丟棄了超過5000萬噸的電子垃圾，包含智慧型手機、電腦、大型家電、電動車等，其中只有17%被回收利用；全球屬亞洲生產最多電子廢棄物，其次為美洲和歐洲。

《法新社》報導，電子垃圾中有許多未被回收的金、銀、銅、鉑等稀有昂貴的金屬，聯合國表示，每年所浪費的材料價值超過550億美元（約新台幣1.62兆元），同時也代表必須開採更多礦物，才能滿足消費者對電子產品的需求。

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國際固體廢棄物協會（International Solid Waste Association, ISWA）主席馬夫羅普洛斯（Antonis Mavropoulos）提到，過去5年電子廢棄物增加了20%，其增長速度是世界人口增長的3倍，比世界GDP增長速度快13%。

馬夫羅普洛斯認為，電子垃圾的急速增加將給自然環境和人類健康都帶來巨大壓力。2019年全球共生產超過5000萬噸電子垃圾，其中亞洲生產了2490萬噸、美洲1310萬噸、歐洲1200萬噸，而非洲和大洋洲分別僅生產190萬噸和70萬噸。

聯合國警告，已知電子垃圾中含有許多對人體有害的物質，聯合國副秘書長兼聯合國大學校長馬龍（David Malone）說，人類迫切地需要對此做出更多的努力，以確保更聰明、永續的電子產品全球生產、消費、和廢物處理。

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