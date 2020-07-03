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「非我國女性遭性侵反應」 印度法官審案引爆民眾怒火

印度一名法官審理性侵案時的言論，在社群媒體上掀起狂瀾大波。（路透）

印度一名法官審理性侵案時的言論，在社群媒體上掀起狂瀾大波。（路透）

2020-07-03 22:19:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名法官日前裁准一名性侵嫌犯保釋，原因是他認為，該名被害女子的陳述令人難以置信。其中，女子遭性侵後累到睡著的說法，不但讓他無法相信，甚至說「這不是我們的女性在受到性侵時會有的反應」，這番話在社群媒體上掀起狂瀾大波，惹怒眾多印度民眾。

根據《BBC》報導，印度卡納塔克邦高等法院（Karnataka High Court）的法官迪克西特（Krishna S Dixit）日前審理此案，裁准被告保釋。法官並質問被害女子「為什麼要在半夜11點到辦公室？」、「為什麼不拒絕與被告一起喝酒？」、「為什麼允許被告陪她到早上？」

法官指出，被害女子的證詞中提到，在事發後，她因為疲倦而睡著，他批評，「這不是一個印度女性該有的反應」、「這不是我們印度女性被性侵後該有的反應」。

該法官的一番話，在社群媒體上掀起狂瀾大波。憤怒的印度人諷刺，是否有一部完整的指南或規則，說明被性侵的人應該做出的反應？更有人做出最近幾次性侵案中，法官荒謬發言的彙整圖，包括有法官告訴受害者「你應該在露出痛苦、被蹂躪、丟臉的神情下迅速回家」、「不要因為被威脅就讓人性侵，否則顯得你很淫亂」，諷刺印度法官讓印度成為性侵犯的幫兇。

印度當地不少女權運動家也跳出來痛批該法官的說詞「令人震驚」、「毫不可取」。一名女性律師阿帕娜（Aparna Bhat）也寫了公開信給印度首席大法官和最高法院的3名女法官，質疑表示，難道有針對受害者的法律，要求他們被性侵後要做出何種反應？她也呼籲他們對此事有所作為，否則就是姑息、同意迪克西特法官的言論。

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