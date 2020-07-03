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疫情、種族主義爭議未平 川普登拉什莫爾山國慶活動惹議

美國總統川普將在拉什莫爾山國家紀念公園參與今年首場國慶煙火秀。（法新社）

美國總統川普將在拉什莫爾山國家紀念公園參與今年首場國慶煙火秀。（法新社）

2020-07-03 15:44:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在今（3）日前往拉什莫爾山國家紀念公園（Mount Rushmore National Memorial），參與今年美國國慶首場煙火表演，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和種族主義爭議尚未平息之際，川普此舉也引發不少批評聲浪。

綜合外媒報導，川普今晚將在拉什莫爾山為國慶活動揭開序幕，開放7500位民眾參與，美國原住民則對川普的訪問表示憤怒，並認為「總統雕像山」掠奪了原住民的聖地，同時也質疑活動的舉行時機不恰當。

美國在1927年在黑山（Black Hills）一處雕刻華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、羅斯福（Theodore Roosevelt）以及林肯（Abraham Lincoln）4位美國總統的雕像。當地居民表示，刻有4名前總統頭像的拉什莫爾山對原住民來說是種族清洗，被迫同化和領土被掠奪的象徵，而川普只是在提醒原住民的種族滅絕。

當地原住民部落領袖也對國慶活動可能帶來的武漢肺炎疫情表示擔憂，並強調，由於衛生保健系統資金不足和慢性疾病，當地居民處於感染的高風險群。南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）則表示，有擔憂的民眾可待在家中，現場會發放口罩給需要的人，但不會強制要求民眾保持社交距離。

據報導，美國前一次有現任總統訪問拉什莫爾山是2002年的時任總統小布希（George W Bush）。川普曾多次表示對拉什莫爾山的喜愛，更曾笑稱未來希望能看見自己的臉也被刻上。

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