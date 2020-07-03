香港民主運動遭全面打壓 華府專家：中共視為生存威脅

華府專家認為，中國把香港民主運動視為生存威脅。圖為香港警方逮捕一名示威者。（美聯社資料照）

2020-07-03 13:06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國強行實施「港版國安法」，遭到世界各國譴責，但國際壓力並未改變北京實行法案的決心，中國外交部更批評國際干預內政，並威脅「小心一切後果」。專家認為，中國把香港民主運動視為生存威脅，所以要強推港版國安法，讓香港從根本上變成中國。

《自由亞洲電台》 報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國國家主席習近平始終把捍衛中國主權放在首位，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情似乎增強中國對主權問題的敏感性，中國希望避免被視為軟弱。

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美國退役空軍準將、五角大樓參謀長聯席會議的中國問題首席戰略家斯伯丁（Robert Spalding）指出，中國把香港民主運動視為生存威脅，言論、宗教自由、民主運動都可能從香港蔓延到中國，所以中國決心強推港版國安法，讓香港從根本上變成中國。

美國智庫國際評估與戰略中心資深研究員費學禮（Richard Fisher）也認為，中共觀察香港的民主發展數十年，決定有必要將其徹底摧毀，目的是維持中共專制統治的正當性，另外也是展示給台灣、印度、日本、南韓等民主國家看，中共會如何應對民主。

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