俄使館微博紀念奪海參崴160週年 中國網友氣炸、官媒靜悄悄

中共國家主席習近平和俄羅斯總理普亭。（法新社資料照）

2020-07-03 10:33:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐華大使館昨日上午透過官方微博發文，慶祝符拉迪沃斯托克（華稱海參崴）建城160週年。海參崴是清代中國與俄羅斯帝國簽署不平等遭奪的土地，中國網友氣炸，怒嗆「挑釁、辱華」，但向來堅稱領土半寸不讓的中國官媒卻噤聲不語，至今「戰狼」也未出征。

綜合媒體報導，俄羅斯駐華大使館昨日在官方微博發布一段有關符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城160年的宣傳影片，並寫道，「今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日」，「符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年」，說當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克，甚至強調名字意義為「統治東方」，又說在19世紀末，符拉迪沃斯托克已「發展」成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。

請繼續往下閱讀...

這篇發文讓中國網友氣炸，因符拉迪沃斯托克在清代被稱為「海參崴」，是1860年中國滿清政府與俄羅斯帝國簽署不平等的《中俄北京條約》被俄方掠奪的土地。不少中國網友怒罵「這是侮辱和挑釁」、「別往中國人心上撒鹽」、「從來對你們就沒好感，別以為我們不記得被你們拿走的地盤，都是五常大家克制點罷了」、「臭不要臉」、「我覺得最流氓的就他（俄羅斯）」。

但中國官方對於此番「辱華」舉動卻罕見噤聲，不僅官媒一片靜悄悄，外交部至今也未將砲火對準俄羅斯，中國駐俄大使館也未發表任何聲明，甚至向來引以為傲的「戰狼」也未出巢。

俄羅斯駐華大使館在微博上發文。（圖擷自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法