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單日確診5.5萬創新紀錄 美國財長：不後悔推動開放

美國單日確診人數再創新高，美國財長梅努欽表示，白宮不會後悔推動經濟開放。（歐新社）

美國單日確診人數再創新高，美國財長梅努欽表示，白宮不會後悔推動經濟開放。（歐新社）

2020-07-03 11:59:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨（2）日單日新增超過5.5萬例確診，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，白宮對推動各州重新開放經濟並不後悔。

綜合外媒報導，在美國南部和西部許多州的確診病例持續增加，其中人口最多的加州、佛羅里達州和德州病例再創新高。梅努欽在白宮記者會上表示，白宮與各州合作制定非常謹慎的計畫，但政策的主要責任依然在各州身上。

梅努欽指出，許多財政部員工正在返回工作崗位，並對多數民眾返回職場表示信心，也強調許多地方的工作場所相當安全。梅努欽表示，重開經濟有一種安全的方式，而政府將謹慎的進行。

總統川普（Donald Trimp）也在記者會上堅持，「危機正在得到解決」。川普強調，美國的失業率從5月預估的13.3%，在6月降至11.1%，川普表示，國內開放的速度超越所有人的想像，並取得成功。

共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）上週末則表示，後悔允許州內酒吧重新開放。艾波特指出，疫情在德州酒吧快速傳播，若能夠重新決定，將會放慢酒吧的營業。

過去一週美國各地的武漢肺炎病例激增，中止數名州長在嚴格封鎖後試圖重新開放的計畫。美國昨（2）日晚間公布單日新增確診人數為5萬5274例，超越巴西6月19日單日新增確診人數。

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