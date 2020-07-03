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吞星怪物現身！新發現最大暴食黑洞 每日可吞噬1太陽

此為黑洞吞噬恆星示意圖。（擷自NASA Goddard）

此為黑洞吞噬恆星示意圖。（擷自NASA Goddard）

2020-07-03 11:57:48

〔即時新聞／綜合報導〕體積巨大的行星吞噬者一直是科幻驚悚小說的熱門題材，而科學家的最新發現讓書迷的恐懼成真，最新研究指出，在距離我們120億光年處，有一個質量達太陽340億倍的巨大黑洞正以史無前例的高速增長，每日吞噬量約合一顆太陽。

根據《CNN》報導，最新發表在英國《皇家天文學會月刊》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）的研究指出，迄今觀測到最大黑洞J2157是已知最大的黑洞之一，而其驚人的吞食、增長速度更超出常識，它平均每日要吞下約合1顆太陽質量的物質，令科學家驚呼「過去從未見過如此飢餓的黑洞」。

澳洲國立大學天文與天體物理研究學院首席研究員昂肯（Christopher Onken）表示，這是人類在整個早期宇宙生命史中發現過最大的黑洞，它的質量高達銀河系中心最大黑洞的8000倍，「若銀河系中心黑洞要增長到等同質量，需要吞噬整個銀河系3分之2的恆星」。

雖然光無法從黑洞中逸出，但這個巨大黑洞進食的速度實在太快，在摧毀並吞噬其他星體過程中發出大量的X射線與紫外線，使其被人類所發現。

報告顯示，黑洞J2157在2018年5月首度被觀測到後就成為已知最亮的類星體，其吞星過程中發射大量能量，以致其被觀測到時看起來就像顆閃亮的恆星，亮度比整個銀河系大數千倍。

參與發現此黑洞研究的澳洲天文學家沃爾夫（Christian Wolf）驚駭地以「怪物」（monster）稱之，他強調，若該黑洞移動至銀河系中心，其亮度將比滿月高出10倍，且該黑洞根本無需吞噬地球，包括人類在內的所有生命就會被它釋放出來的強大X射線殺光。

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