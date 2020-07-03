波頓籲美國全面外交承認台灣 加強對中國施壓

2020-07-03 05:44:02

〔中央社〕前白宮國安顧問波頓今天說，台灣擁有70多年來最佳國際地位，在東亞舉足輕重，美國應全面外交承認台灣，展現「一切不再照舊」，並對北京壓迫香港與維吾爾族人表達不滿。

波頓（John Bolton）美東時間2日參加美國外籍記者協會（FPA）視訊座談會，與FPA會長威廉斯（Ian Williams）討論近期出版的白宮回憶錄、美國外交政策、美中台關係、「港區國安法」等議題。

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波頓向來友台，4月中曾在推特發文敦促美國考慮給予台灣全面外交承認。他今天說，這種說法容易吸引目光，但其實不必一步到位，可用多種手段對北京「不對稱施壓」。

波頓提到，去年5月在任時，與時任中華民國國家安全會議秘書長李大維在華府新行政辦公大樓（NEOB）會面，在中國引起軒然大波，「因為美國官員多年來必須去咖啡廳與台灣代表會面，這太荒謬也太不方便了，我們在美國政府大樓內應該想見誰都行，這想法很過分嗎？」

他說，美國應以邀請並會見台灣人士等做法，向中國表達美方對北京壓迫香港、對待維吾爾族人有多麼不滿，就算無法產生實質效果，也能向各方展現「一切不再照舊」。

波頓說：「如果你不準備承認像台灣這樣有民選政府的國家，外交承認的用意到底在哪？」

波頓在新書寫道，美國總統川普輕視台灣，為求連任與美中貿易協議，排斥過度涉入台灣、香港與天安門事件等敏感議題，並曾當面請求中國國家主席習近平加碼採購美國農產品，助他打贏連任選戰。

對於川普凡事都可商量的作風，波頓表示，台灣確實會感到憂心，因而加強耕耘美國國會，鞏固多年來享有的跨黨派強力支持。

他說，台灣擁有1949年以來最佳國際地位，彰顯的典範作用在東亞、南亞舉足輕重，從台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，更可看出兩岸政府與社會截然不同的風貌。台灣內部如有人期盼與北京和解，香港局勢發展正在讓這種心態瓦解。

去年夏季，香港因逃犯條例修訂草案掀起「反送中」運動，社會陷入長期動盪。今年5月，北京當局宣布制定「港區國安法」，歷經一個多月，中國全國人民代表大會常務委員會6月30日表決通過，全文當晚公布並在香港正式施行。

波頓表示，美國認定北京放棄「一國兩制」，正在改變將香港與中國其他地區視為不同實體的做法，這對香港將產生非常負面的影響。外界希望北京知難而退，但暫時見不到這種跡象。

他說，中國不顧寫進1984年中英聯合聲明的「一國兩制」方針，「50年不變」不到一半就毀諾，充分展現北京政權本質與中方怎麼對待承諾，不禁令人納悶，中國是否也會嚴格遵守貿易協議、軍備管制條約等具約束力的文件。（編輯：徐崇哲）

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