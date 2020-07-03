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全球武漢肺炎死亡數破51.7萬 至少1076萬例確診

2020-07-03 05:27:01

〔中央社〕根據法新社統整的官方數據，截至格林威治時間2日19時（台灣2日凌晨3時），全球至少51萬7416人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診至少1076萬9890例。

去年12月在中國爆發疫情以來，至今已蔓延到196個國家及地區，至少有545萬4100人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬8421人病故，累計確診271萬3195例，至少72萬9994人已康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬632人不治，累計確診144萬8753例。

其他疫情重災區方面，英國為4萬3906死（確診31萬3483例）、義大利3萬4818死（確診24萬961例）、法國2萬9875死（確診20萬2785例）。

不含香港與澳門，中國境內目前通報累計8萬3537例確診，4634人死亡，7萬84876人康復。

以區域來看，歐洲累計確診270萬9250例，19萬7991死；美國和加拿大累計確診281萬7838例，13萬7102死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診266萬5100例，11萬9171死。

亞洲累計確診136萬3670例，3萬5804死；中東地區累計確診78萬2654例，1萬6801死；非洲累計確診42萬1862例，1萬414死；大洋洲累計確診9519例，133死。

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