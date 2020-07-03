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首頁　>　國際

歐盟制裁中國？ 德總理：與北京保持對話

2020-07-03 04:35:01

〔中央社〕中國不顧國際社會反彈在香港實施國安法，剛接任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾表示歐盟應與中國保持對話，不過沒有回應是否對中國實施制裁。

梅克爾（Angela Merkel）今天與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）召開視訊會議，討論接下來半年德國出任歐盟輪值主席的工作計畫。

范德賴恩出身德國，在梅克爾內閣任職部長多年，兩人在記者會上再三強調溝通無礙，有能力領導歐洲走出疫情和英國脫歐的危機。

被問到歐盟是否考慮跟進美國，針對港區國安法對中國實施制裁時，梅克爾沒有正面答覆，僅強調與中國保持對話的重要性。

梅克爾說，對中關係對歐洲具有戰略重要性，雙方在人權、社會、投資協定、經貿關係的互惠、氣候保護、非洲等領域都有對話的必要。雖然雙方有時意見不同，但坦誠表達立場很重要。

梅克爾也回絕外界呼籲德國應放寬港人居留的規定，她說，德國政治庇護的相關法律已經足夠。

范德賴恩日前曾說中國如果在香港實施國安法將有「嚴重後果」，她今天被問到時不願具體回應，僅表示歐盟與中國的關係有點「複雜」。

范德賴恩並呼應梅克爾的訴求，強調與中國對話的重要性。她說，歐盟是中國最大貿易夥伴，只要歐盟國家立場一致對北京就有影響力。（編輯：徐崇哲）

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