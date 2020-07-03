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印度父子拘留期間身亡 5涉案警察被捕

2020-07-03 02:35:02

〔中央社〕印度一對父子在拘留期間疑似受虐身亡，令人聯想到美國非裔佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死案，引發全國憤怒，當地高階調查官今天表示，5名警察已遭到逮補。

路透社報導，賈雅拉吉（J Jayaraj）的妻子賽爾瓦拉尼（J Selvarani）在致政府官員的信中寫道，59歲的丈夫和31歲的伊瑪努爾（Bennicks Immanuel）上週疑似遭到凌虐導致直腸出血，最後不幸喪生。

印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）刑事調查局的警察督察長尚卡（K Shankar）接受採訪表示：「涉案的重要警務人員都已遭到逮捕。」

「全案還在調查中。」他又說，被捕的警察為2名副督察、2名員警和該警局的督察，5人全數以謀殺罪起訴。

網友在推特使用主題標籤#為賈雅拉吉和伊瑪努爾伸張正義（#JusticeforJayarajandBennix）發出數十萬條推文，不僅6月26日登上印度的熱搜排行，更進入全球熱搜排行前30名，許多推文內容將其比作佛洛伊德事件翻版。

坦米爾那都省長帕蘭尼司瓦米（Edappadi Palaniswami）1日發布聲明說明，伊瑪努爾6月29日主訴呼吸困難後身亡，賈雅拉吉隔日也離世。

案發警局位於坦米爾那都省土圖庫迪縣（Thoothukudi）的薩坦庫拉姆鎮（Sathankulam），當地警方說，父子是因為違反防疫封鎖規範而被拘捕。

印度國家人權委員會（NHRC）表示，每天平均接獲將近15起拘留期間暴力虐待的通報，NHRC在報告中指出，有些拘留期間死亡事件不是延誤通報就是完全沒有通報，拘留暴力猖獗，「幾乎成家常便飯」。（實習編譯：王婉茜/核稿：劉學源）

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