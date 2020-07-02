為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美已故富豪賣淫王國「老鴇」 英國名媛遭FBI逮捕

美國聯邦調查局表示，英國名媛麥斯威爾（見圖）今（2）日在新罕布夏州落網。（路透）

美國聯邦調查局表示，英國名媛麥斯威爾（見圖）今（2）日在新罕布夏州落網。（路透）

2020-07-02 23:15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）表示，英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）今（2）日在新罕布夏州被捕，她被許多女子控告是淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）賣淫王國的共犯，猶如老鴇。

綜合外媒報導，聯邦調查局發言人費利（Marty Feely）表示，麥斯威爾在當地時間8時30分（台灣時間晚間8時30分）左右被捕，稍後她將出庭應訊。艾普斯坦去年8月在紐約牢房自縊身亡後，麥斯威爾一直行蹤成謎。

麥斯威爾是已故英國媒體大亨羅伯特·麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，與艾普斯坦在一起多年，經常陪伴他旅居世界各地，一些受害者稱，她們被麥斯威爾帶進艾普斯坦的圈子，之後遭到艾普斯坦和其友人性虐待。

週四公開的起訴書稱，麥斯威爾協助艾普斯坦虐待未成年少女，幫助招攬、誘騙和虐待18歲以下的少女。

一名女子指控，她被麥斯威爾招攬為艾普斯坦按摩，但期間卻被迫發生性行為。其他女子也指控她是艾普斯坦賣淫王國的共犯，指她「控制著女孩們，就像是老鴇」。

麥斯威爾涉及6項罪名，包括串謀誘使未成年人旅行從事非法性行為、誘使未成年人旅行從事非法性行為、密謀運送未成年人從事犯罪性活動、運送意圖從事犯罪性活動的未成年人及2項偽證罪等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國淫魔富翁輕生留下190億遺產 今冒出百名子女「搶認爸爸」
2020-05-26 11:13

美國淫魔富翁輕生留下190億遺產 今冒出百名子女「搶認爸爸」
法醫上節目爆料：艾普斯坦遭他殺而非自盡
2020-01-16 23:43

法醫上節目爆料：艾普斯坦遭他殺而非自盡
綠地學區全包 福鄉至美中路宜居好宅

綠地學區全包 福鄉至美中路宜居好宅
揭英國王子性醜聞 美籍女子：初見面安德魯汗如雨下
2019-12-04 01:11

揭英國王子性醜聞 美籍女子：初見面安德魯汗如雨下
淫魔富商前女友也被捲入 英國皇室性醜聞恐曝光
2019-08-13 11:03

淫魔富商前女友也被捲入 英國皇室性醜聞恐曝光
國際今日熱門
2020-07-02 00:15

受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬

2020-07-02 10:06

台贈芬蘭口罩 檢驗過濾率99.7％品質頂級

2020-07-02 00:27

美海關查扣中國製假髮 疑出自新疆被拘留者頭髮

2020-07-02 10:17

「4樓以下做好準備」......長江流域連續31天發布暴雨預警

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播