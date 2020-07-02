美已故富豪賣淫王國「老鴇」 英國名媛遭FBI逮捕

美國聯邦調查局表示，英國名媛麥斯威爾（見圖）今（2）日在新罕布夏州落網。（路透）

2020-07-02 23:15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）表示，英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）今（2）日在新罕布夏州被捕，她被許多女子控告是淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）賣淫王國的共犯，猶如老鴇。

綜合外媒報導，聯邦調查局發言人費利（Marty Feely）表示，麥斯威爾在當地時間8時30分（台灣時間晚間8時30分）左右被捕，稍後她將出庭應訊。艾普斯坦去年8月在紐約牢房自縊身亡後，麥斯威爾一直行蹤成謎。

請繼續往下閱讀...

麥斯威爾是已故英國媒體大亨羅伯特·麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，與艾普斯坦在一起多年，經常陪伴他旅居世界各地，一些受害者稱，她們被麥斯威爾帶進艾普斯坦的圈子，之後遭到艾普斯坦和其友人性虐待。

週四公開的起訴書稱，麥斯威爾協助艾普斯坦虐待未成年少女，幫助招攬、誘騙和虐待18歲以下的少女。

一名女子指控，她被麥斯威爾招攬為艾普斯坦按摩，但期間卻被迫發生性行為。其他女子也指控她是艾普斯坦賣淫王國的共犯，指她「控制著女孩們，就像是老鴇」。

麥斯威爾涉及6項罪名，包括串謀誘使未成年人旅行從事非法性行為、誘使未成年人旅行從事非法性行為、密謀運送未成年人從事犯罪性活動、運送意圖從事犯罪性活動的未成年人及2項偽證罪等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法