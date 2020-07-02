亞馬遜雨林火災數量創13年新高 武肺竟是關鍵

今年6月亞馬遜雨林的火災數量，是近13年來最高。圖為去年8月亞馬遜火災高峰期時的照片。（路透檔案照）

2020-07-02 22:03:57

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕巴西國家太空署（INPE）指出，今年6月亞馬遜雨林發生多達2248起火災，較去年同期的1880起高了許多，數量是近13年來最高。

綜合外電報導，巴西國家太空署今年6月的亞馬遜雨林衛星照片，紀錄到2248起火災，5月至6月則累積3077起，較2019年同期多了12.5%，亞馬遜雨林火災的高峰通常是7月至9月，今年尚未進入高峰期，火災數量便已大幅增加。

請繼續往下閱讀...

CNN指出，火災數量上升可能是因為總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政策，但環保活動人士認為，巴西嚴峻的武漢肺炎疫情也加劇了亞馬遜火災問題，政府受疫情影響，對非法縱火的監管力道減弱，讓非法伐木者與牧場主人變本加厲地縱火，燒毀大面積林地。

非政府組織「世界自然基金會」（World Wildlife Fund）巴西執行主任佛沃迪克（Mauricio Voivodic）表示，他們不能容許2019年的狀況重演。去年火災高峰期8月，亞馬遜出現超過3萬起火災，比往年多了3倍，總統波索納洛忽視環境保育，削減環境部門的資金的政策，也因此引起全球批評。

約有6成面積位於巴西的亞馬遜雨林，容納300多萬不同的物種與100多萬原住民，科學家指出，當砍伐量達到約20%至25%的「臨界點」時，自然生態就會完全改變，預估在2、30年內就會達到臨界點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法