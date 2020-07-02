為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

亞馬遜雨林火災數量創13年新高 武肺竟是關鍵

今年6月亞馬遜雨林的火災數量，是近13年來最高。圖為去年8月亞馬遜火災高峰期時的照片。（路透檔案照）

今年6月亞馬遜雨林的火災數量，是近13年來最高。圖為去年8月亞馬遜火災高峰期時的照片。（路透檔案照）

2020-07-02 22:03:57

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕巴西國家太空署（INPE）指出，今年6月亞馬遜雨林發生多達2248起火災，較去年同期的1880起高了許多，數量是近13年來最高。

綜合外電報導，巴西國家太空署今年6月的亞馬遜雨林衛星照片，紀錄到2248起火災，5月至6月則累積3077起，較2019年同期多了12.5%，亞馬遜雨林火災的高峰通常是7月至9月，今年尚未進入高峰期，火災數量便已大幅增加。

CNN指出，火災數量上升可能是因為總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政策，但環保活動人士認為，巴西嚴峻的武漢肺炎疫情也加劇了亞馬遜火災問題，政府受疫情影響，對非法縱火的監管力道減弱，讓非法伐木者與牧場主人變本加厲地縱火，燒毀大面積林地。

非政府組織「世界自然基金會」（World Wildlife Fund）巴西執行主任佛沃迪克（Mauricio Voivodic）表示，他們不能容許2019年的狀況重演。去年火災高峰期8月，亞馬遜出現超過3萬起火災，比往年多了3倍，總統波索納洛忽視環境保育，削減環境部門的資金的政策，也因此引起全球批評。

約有6成面積位於巴西的亞馬遜雨林，容納300多萬不同的物種與100多萬原住民，科學家指出，當砍伐量達到約20%至25%的「臨界點」時，自然生態就會完全改變，預估在2、30年內就會達到臨界點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》捍衛亞馬遜雨林50年 巴西原住民酋長病逝
2020-06-18 18:48

武漢肺炎》捍衛亞馬遜雨林50年 巴西原住民酋長病逝
亞馬遜雨林去年遭濫砍逾萬平方公里 今年前4月增55％
2020-06-10 23:15

亞馬遜雨林去年遭濫砍逾萬平方公里 今年前4月增55％
懶人投資救星！佛系投資神器存基金開放下單

懶人投資救星！佛系投資神器存基金開放下單
森林流失嚴重！全球森林觀察：2019少了1個瑞士
2020-06-02 22:42

森林流失嚴重！全球森林觀察：2019少了1個瑞士
武漢肺炎蔓延至亞馬遜雨林部落 巴西市長擔心「種族滅絕」
2020-05-21 08:18

武漢肺炎蔓延至亞馬遜雨林部落 巴西市長擔心「種族滅絕」
疫情加劇濫伐激增 巴西派兵保護亞馬遜雨林
2020-05-12 10:51

疫情加劇濫伐激增 巴西派兵保護亞馬遜雨林
巴西總統假防疫之名 欲偷渡法案大肆侵害「地球之肺」
2020-05-09 12:31

巴西總統假防疫之名 欲偷渡法案大肆侵害「地球之肺」
巴西政府疏於防疫 亞馬遜原民籲世衛協助
2020-05-05 14:22

巴西政府疏於防疫 亞馬遜原民籲世衛協助
國際今日熱門
2020-07-01 23:34

港版國安法施行首日 香港七一遊行 港警已逮370人

2020-07-01 22:53

七一遊行》港警個資散落商場 港人冷諷：高度表揚「國家英雄」

2020-07-01 23:44

港版國安法》東方明珠殞落！日媒評語短短1句：香港已死

2020-07-02 00:15

受虐截雙腿童「苦行」為醫院募款 目標1萬8飆破4360萬

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播