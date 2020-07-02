英國「護港」允300萬港人移民 趙立堅怒：他們都是中國人

中國外交部發言人趙立堅（見圖）不滿地說，所有香港中國同胞，包括持有BNO護照者，都是中國公民，由此造成的一切後果由英方承擔。（法新社資料照）

2020-07-02 22:11:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國6月30日通過「港版國安法」並正式實施，引起國際社會反彈，英國對此表達嚴重關切，並將向約300萬有資格申請或已持有英國國民海外護照（BNO）的香港人，給予成為英國公民的機會。對此，中國外交部發言人趙立堅不滿地說，所有香港中國同胞，包括持有BNO護照者，都是中國公民，「由此造成的一切後果由英方承擔」。

英國首相強森（Boris Johnson）宣布，中國制定和實施港版國安法，嚴重違反了《中英聯合聲明》，英國將擴大持有BNO護照的香港人權利，居留時間由6個月延長至5年，使港人更容易在英國生活、工作和申請公民身分。目前持有BNO護照與符合資格申請BNO的港人約有300萬人。

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對此中國駐英大使館表示堅決反對，並稱將保留採取相應措施的權利；中國駐英大使劉曉明更批，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政。

趙立堅則在今（2）日例行記者會上表示，所有香港中國同胞，包括持有BNO護照者，都是中國公民。香港回歸前，英方曾明確承諾，不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

趙立堅怒嗆，中方對此表示強烈譴責，並保留做出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。「中方重申，香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」

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